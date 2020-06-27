克莉絲汀史都華再交「新女友」？不避諱公開親密合照

美國洛杉磯同志遊行今年慶祝50周年，由於

疫情影響，由實體活動改為線上慶祝，並將在台灣時間6月28日上午11 點於電視台ABC7線上轉播。而由克莉絲汀史都華、麥坎西戴維斯主演的愛情喜劇片《求婚好意外》，主要演員也合體拍照力挺同志，邀請粉絲一起歡慶全球同志驕傲月！

在

《求婚好意外》的演員合體照片中，

只見克莉絲汀史都華頂著一頭金髮，穿上大紅上衣，被麥坎西戴維斯（《魔鬼終結者：黑暗宿命》）摟在懷中，也可以感受到劇組相處的和樂氣氛。

▲克莉絲汀史都華（前排左）及麥坎西戴維斯（後排左二）主演《求婚好意外》。（圖／索尼影業）

憑電影《暮光之城》爆紅的

克莉絲汀史都華

，最知名的一段戀情，便是與同片男星羅伯派汀森4年的戀情，無奈最後分手收場。之後克莉絲汀史都華「性」情大變，開始接受女女戀，而且歷任女友來頭一個比一個大，包括維多利亞的祕密名模史黛拉麥斯威爾、知名時尚部落客莎拉丁金（Sara Dinkin）等，如今她在新片《求婚好意外》，更飾演一位超帥女同志。

▲克莉絲汀史都華近年「轉性」愛女生。（圖／克莉絲汀史都華IG）

《求婚好意外》

描述艾比（克莉絲汀史都華 飾）原本打算趁年度家族聚會，向女友哈珀（麥坎西戴維斯 飾）求婚。沒想到，女友壓根還沒跟保守的家人出櫃…而兩人的關係曝光，更讓原本歡樂的假期陷入一團混亂…。