熱褲短到大腿根！關詩敏開球「露到最高點」

「新世代潮甜女神」關詩敏今（27）日赴桃園棒球場開球，她精心帶著4位dancer，以歌舞形式表演新歌《美麗的 我不碰就是了》，令全場轟動，連球員都紛紛圍觀直呼：「好辣！」
小關把球場當主場舞台，與4名舞者載歌載舞，球員休息區歡呼聲此起彼落，被問到是否不排斥與運動健將交往，關詩敏羞笑：「呵呵，是沒有不行啦！有一技之長是非常吸引我的，體育精神是我相當欣賞的，關於堅持和毅力。」她越說越開心，還娃娃音說：「但是勒～個性和相處也是很重要的，有共同話題還是很重要的！」一副待嫁女兒心。
關詩敏家人因新型冠狀病毒肺炎疫情都不在台北，所以她孤單一個人在家過端午節，所屬「亞神音樂」同事貼心，特別找她到公司吃粽子過端午，給她大家庭的溫馨，但玩著玩著居然就發展成影片「三分鐘吞粽子大挑戰」，讓她又好氣又好笑。
小關聽到這考驗不假思索說：「這沒有難度吧？很簡單啊！」讓同事發狠猛出刁難題目，首先，影片內有三大考驗，1.不能用掰的，2.要用咬的，3.不能弄花妝，讓小關在開吃前，特地用口紅補了個大紅唇做準備，結果她在開粽子時就出槌，大呼：「怎麼繩子拉不開？」指控：「你們是不是打死結～？」同事妙回：「是有心結吧！」頓時讓她卡關外加三條線！
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