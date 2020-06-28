陳漢典剛出道時常被整　大學老師坦言：其實是心疼他

▲陳漢典（左）上黃子佼主持的《一個都不能少》。（圖／八大提供）

▲陳漢典在演藝圈逐漸闖出名號。（圖／資料照）

由黃子佼主持的八大綜合台實境外景綜藝節目《一個都不能少》，本週日大來賓邀請到陳漢典擔任「主揪」，號召同學重返母校真理大學。節目中，陳漢典大一時期的曖昧對象驚喜現身，全場暴動嗨翻，一向反應快的陳漢典頓時語塞，只見他跳針般說著：「哇！哇！哇！」但當時的老師也透露，其實很心疼陳漢典剛出道時常常被整。八大《一個都不能少》讓陳漢典再次與大學時期心儀的女同學相見，女同學大方談起眼中的陳漢典，「其實在大一認識漢典的時候，我就覺得他會紅！無論是他的個性還是特質，真的都很適合當藝人。」這番話讓陳漢典瞬間害羞，最後也感謝表示：「好久不見，其實我之前有看到妳的社群PO文，也知道妳現在過得很好，謝謝妳今天來。」除此之外，陳漢典當年授課老師也到場獻祝福，一出場就幫忙打關係，直接對黃子佼喊話：「你是名主持人，漢典要多多提拔。」老師透露跟陳漢典已經10幾年沒見面，第1次在電視上看到他，還是想了很久才想起來，笑著表示：「如果這次出席能讓他的節目更多人看，我也算是一種另類的『售後服務』。」接著黃子佼追問：「在電視上看到陳漢典會覺得是驕傲嗎？」老師竟不假思索妙答：「那時候覺得很可憐，很替我的學生打抱不平！」透露第一次看到陳漢典上節目時，是看到他一直被主持人整，「其實是心疼他，覺得陳漢典怎麼可以接受這樣的消遣。」語畢後轉頭勉勵陳漢典：「過程雖然辛苦，但只要能夠熬下去，等到黃子佼這批退役了以後，你就能取而代之了。」幽默的鼓勵方式也讓黃子佼聽後當場笑翻。陳漢典還感性分享最想重回大學時期單純的快樂，分享當時只要買個滷味在便利商店前就能跟朋友開心的聊到很晚，同時與同學約定每隔3年就要辦一次同學會，陳漢典說：「謝謝你們出現在我的大學時光，你們每一位都是我最珍貴的朋友，也希望大家能一直保有赤子之心，面對人生各種挑戰。最重要的是，不要那麼久才辦同學會，讓我這一等就等了13年，我們就約定3年辦一次吧！」