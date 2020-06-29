熊熊再現「傲人部位奇觀」！黃小柔看呆：粽子很豐盛

▲熊熊人氣火熱。（圖／熊熊臉書）

▲熊熊分享工作自拍。（圖／熊熊IG）

▲熊熊上圍太傲人，黃小柔留言猛虧。（圖／熊熊IG）

33歲熊熊（卓毓彤）顏值高、上圍傲人，素有「美胸女神」封號，不過先前曾因上節目的服裝太裸露，引來觀眾抗議，她因此發文道歉。昨（28日）熊熊於IG分享一張工作自拍，照片中的她呈現「胸比臉大」奇觀，連本人也忍不住自嘲：「又要被罵了。」照片中，熊熊身穿一件水藍色極深U上衣，對鏡頭放送甜美微笑，招牌32G豐胸佔滿一半畫面，狹長事業線同步搶鏡，十分火辣，她以呆萌的口吻寫下：「製作人說我變胖了」、「心疼的抱住胖胖的自己」，並笑言：「這件衣服好露」、「又要被罵了」。事實上，熊熊3天前就先PO出一組秀新髮色的美照，向粉絲祝賀端午節快樂，她穿著墨綠色無袖背心，驚人雙峰尺寸讓好友黃小柔看呆，留言虧：「欸！粽子很豐盛！」網友看了也紛紛獻殷情：「想打開粽」、「這個粽子真的很大...難消化」、「漂亮的粽子」！（編輯：楊穎軒）

。