熊熊再現「傲人部位奇觀」！黃小柔看呆：粽子很豐盛

照片中，熊熊身穿一件水藍色極深U上衣，對鏡頭放送甜美微笑，招牌32G豐胸佔滿一半畫面，狹長事業線同步搶鏡，十分火辣，她以呆萌的口吻寫下：「製作人說我變胖了」、「心疼的抱住胖胖的自己」，並笑言：「這件衣服好露」、「又要被罵了」。
事實上，熊熊3天前就先PO出一組秀新髮色的美照，向粉絲祝賀端午節快樂，她穿著墨綠色無袖背心，驚人雙峰尺寸讓好友黃小柔看呆，留言虧：「欸！粽子很豐盛！」網友看了也紛紛獻殷情：「想打開粽」、「這個粽子真的很大...難消化」、「漂亮的粽子」！（編輯：楊穎軒）
。
您是否已經年滿18歲？
。
延伸閱讀
想看更多
天氣太熱？貓咪食慾不振！奴才要嚴防脫水！
避邪招財午時水 端午節限定
高雄市長補選拿多少票 吳益政：看高雄人民有多少決心
許崑源告別式國民黨蓋黨旗表彰 韓國瑜肯定許霸氣護市民
許崑源今告別式 江啟臣、韓國瑜到場致哀
新房入住的10個禁忌！不注意恐破財、傷身！
Apple iOS 14 全新改革將登場！新版添加功能全打包一次看
手足都是「藝」家人！盤點台灣演藝圈的親兄弟姊妹檔
搶口罩看這！各大通路開賣時間總整理 也別忘了口罩實名制第十波開始領取了！
輔選高雄市長？侯友宜：會做黨員該盡的責任
新鮮人注意！「青年就業獎勵計畫」最高可領3萬 申請、領取 Q&A一次搞懂
藍白合作破局 高市長補選李眉蓁、吳益政完成登記