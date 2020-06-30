hito流行音樂獎得獎名單公布！魏如萱、吳青峰雙贏家

▲高爾宣拿下「hito聲猛新人獎」。（圖／Hit fm提供）

緊接著是去年發行《太空人》專輯的吳青峰，青峰一看到阿娟跟Dennis就說：「一定跟hito流行音樂獎有關，該不會是來找我頒獎的吧？」Dennis馬上把揭獎卡遞給青峰，「既然你這麼想頒獎，那就由你來揭曉自己獲得什麼獎吧！」

▲魏如萱（中）奪得本屆hito流行音樂獎4項獎。（圖／Hit fm提供）

▲吳青峰（中）幽默分享奪獎心得。（圖／Hit fm提供）

年度十大華語歌曲：

吳青峰《太空人》

Eric周興哲《怎麼了》

丁噹《我們不像我們》

梁靜茹《我好嗎》

周湯豪《I GO》

楊丞琳

《刪拾》

魏如萱《彼個所在》

鄧紫棋《透明》

周杰倫with五月天阿信《說好不哭》

Bii畢書盡

《我比從前想你了》

hito作詞人：陳珊妮/呂士軒

《成為一個厲害的普通人》

hito作曲人：魏如萱

《彼個所在》

hito編曲人：

hito製作人：陳珊妮

《Juvenile A》

hito聲猛新人：高爾宣OSN #osnrap

hito電視主題曲：郁可唯

《路過人間》

hito對唱歌曲：周杰倫with五月天阿信《說好不哭》

hito首播點擊人氣：陳零九 Feat. 韋禮安《再也不要》

2019年度百首單曲冠軍：Bii畢書《

我比從前想你了》

hito冠軍王：Eric周興哲

《梁靜茹》

hito進榜最久專輯：Eric周興哲《終於了解自由》

hito創作歌手：周湯豪

《What A Life》

hito樂團：伍佰&China Blue《讓水倒流》

hito女歌手：魏如萱

hito男歌手：吳青峰

hito年度大躍進：丁噹《愛到不要命

Hit Fm最愛創作歌手：鼓鼓呂思緯

Hit Fm最愛搖滾歌手：信

Hit Fm最愛嘻哈歌手：MC HotDog熱狗

Hit Fm DJ最愛單曲：林宥嘉《少女》

Hit Fm DJ最愛專輯：魏如萱《藏著並不等於遺忘》

Hit Fm年度推崇歌手：吳青峰 太空人

Hit Fm年度推崇樂團：獅子LION

hito Star全能藝人：楊丞琳

亞洲傳媒推崇大獎：鄧紫棋《摩天動物園》