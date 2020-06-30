hito流行音樂獎得獎名單公布！魏如萱、吳青峰雙贏家

由於疫情影響，Hit Fm聯播網忍痛取消「2020 hito流行音樂獎頒獎典禮」，但去年2019年發行了許多音樂作品，因此Hit Fm聯播網改於今（30）日公布完整得獎名單，並製作了2020 hito流行音樂獎「頒獎影片」，以特殊形式頒獎給歌手，請來典禮主持人阿娟、Dennis，兩人以「送獎快遞員」身分，親自將獎座送到得獎歌手手中。
主持人阿娟跟Dennis搭乘獎座派送專車突襲歌手給歌手驚喜，並邀請歌手上車一同分享得獎心情，獻唱歌曲，他們突襲第一位得獎歌手是高爾宣，只見高爾宣悠閒在咖啡店喝咖啡，兩人突然就把高爾宣強押上車，並在車內頒獎給高爾宣，恭喜高爾宣以《#osnrap》榮獲「hito聲猛新人獎」，高爾宣開心的說：「一路走來覺得自己運氣很好，幫助他的人很多，這個獎就是這些貴人們幫他得來的！」
緊接著是去年發行《太空人》專輯的吳青峰，青峰一看到阿娟跟Dennis就說：「一定跟hito流行音樂獎有關，該不會是來找我頒獎的吧？」Dennis馬上把揭獎卡遞給青峰，「既然你這麼想頒獎，那就由你來揭曉自己獲得什麼獎吧！」揭獎卡一打開，青峰幽默的說：「天啊！得獎的是我呢！」吳青峰獲得「hito年度十大華語歌曲」，接著揭獎卡裡面竟還有另一封揭獎卡，讓青峰開玩笑的說：「這是大腸包小腸的概念嗎？」而魏如萱也是跟青峰一樣獲拿下四項大獎。
2020 hito流行音樂獎得獎名單：
年度十大華語歌曲：
吳青峰《太空人》
Eric周興哲《怎麼了》
丁噹《我們不像我們》
梁靜茹《我好嗎》
周湯豪《I GO》
楊丞琳 《刪拾》
魏如萱《彼個所在》
鄧紫棋《透明》
周杰倫with五月天阿信《說好不哭》
Bii畢書盡 《我比從前想你了》
hito作詞人：陳珊妮/呂士軒 《成為一個厲害的普通人》
hito作曲人：魏如萱 《彼個所在》
hito編曲人：吳青峰 《男孩莊周》
hito製作人：陳珊妮 《Juvenile A》
hito聲猛新人：高爾宣OSN #osnrap
hito電視主題曲：郁可唯 《路過人間》
hito對唱歌曲：周杰倫with五月天阿信《說好不哭》
hito首播點擊人氣：陳零九 Feat. 韋禮安《再也不要》
2019年度百首單曲冠軍：Bii畢書《 我比從前想你了》
hito冠軍王：Eric周興哲 《梁靜茹》
hito進榜最久專輯：Eric周興哲《終於了解自由》
hito創作歌手：周湯豪 《What A Life》
hito樂團：伍佰&China Blue《讓水倒流》
hito女歌手：魏如萱
hito男歌手：吳青峰
hito年度大躍進：丁噹《愛到不要命
Hit Fm最愛創作歌手：鼓鼓呂思緯
Hit Fm最愛搖滾歌手：信
Hit Fm最愛嘻哈歌手：MC HotDog熱狗
Hit Fm DJ最愛單曲：林宥嘉《少女》
Hit Fm DJ最愛專輯：魏如萱《藏著並不等於遺忘》
Hit Fm年度推崇歌手：吳青峰 太空人
Hit Fm年度推崇樂團：獅子LION
hito Star全能藝人：楊丞琳
亞洲傳媒推崇大獎：鄧紫棋《摩天動物園》
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