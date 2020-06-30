19歲美少女與2男星「受困密室」　遇殺人案相依為命

▲濱邊美波扮美少女偵探查案。（圖／車庫娛樂）

▲神木隆之介（中）片中熱愛推理。（圖／車庫娛樂）

電影《屍人莊殺人事件》由神木隆之介、濱邊美波、中村倫也主演，古川雄輝、柄本時生、葉山獎之、矢本悠馬、佐久間由衣、山田杏奈亦參與演出，堅強陣容之外，加上懸疑的「密室殺人事件」劇情，讓該作未上映先轟動。片中，19歲的濱邊美波飾演深受警方信賴的私家偵探，她表示受邀演出感到激動；而有「國民弟弟」之稱的神木隆之介，飾演推理宅，但因為該作是改編人氣小說，為此壓力不小，但又很期待電影化的劇情；中村倫也坦言小學就想過是否存在「完美犯罪」，所以詮釋「明智恭介」相當興奮。電影主題曲《再生》請來女團「Perfume」演唱，和Perfume隸屬同公司的神木隆之介表示：「第一次像這樣在工作上合作，覺得有點微妙。很高興她們能為電影演唱這麼棒的曲子，我高興到都要飛起來了！」中村倫也則說：「看電影時坐在我旁邊的神木隆之介問我『知道主題曲是誰唱的嗎？』問完後竟然竊笑說『不告訴你』。」對搭檔行為感到不解。《屍人莊殺人事件》講述在封閉空間中發生的連續殺人事件。熱愛推理小說的葉村讓（神木隆之介 飾），與推理小說愛好者明智恭介（中村倫也 飾），兩人自認是福爾摩斯和華生。某日，就讀同所大學的私家偵探劍崎比留子（濱邊美波 飾），向兩人提議參加夏日音樂祭合宿活動，三人抵達合宿地點「紫湛莊」，卻看到大量活屍，大家逃離攻擊後，在紫湛莊度過緊張與混亂的一晚。然而，成為密室狀態的紫湛莊內，竟發現了一具慘死屍體，為這起連續殺人事件揭開序幕。電影將於7月31日在台上映。