友人搶當女兒乾爹　沈玉琳傲嬌「我都沒認證」

▲沈玉琳（左）、屈中恆分享爸爸經。（圖／年代）

▲屈中恆透露陪伴孩子非常重要。（圖／年代）

年代MUCH台《聽媽媽的話》本集邀請沈玉琳、屈中恆、張克帆獻出十八般武藝，讓聽媽團為孩子票選最強乾爹。屈中恆因為配音優勢，講床邊故事超生動，大野狼和小紅帽的聲音切換自如，得到許多媽媽的青睞。沈玉琳不甘示弱來一段，卻因為浮誇的演技，把所有角色都變成壞人，童話故事瞬間變黑道風雲，沈玉琳：「用我的聲音講故事，只會有小壞人、中壞人、大壞人之分。」笑翻所有聽媽團。沈玉琳因為在演藝圈的好人緣，許多人搶著當女兒乾爹，他驕傲表示這些乾爹都不是他認證的，而是「自認為」是他女兒的乾爹。主持人小禎問他是否也是別人乾爹？沈玉琳自告奮勇指定要當張克帆未來小孩的乾爹。有趣的是，聽媽團開出的乾爹條件包含陽光帥氣、才華、幽默感，還要會後空翻，標準高到以為在選老公；聽媽團愛寶還希望孩子的乾爹很會料理，大飛忍不住問愛寶：「你是不是在責怪老公鄒承恩不會煮菜？」愛寶當場臉紅語塞，原來聽媽團開出的乾爹條件都是老公欠缺的。3位乾爹候選人分享各自的教育理念，沈玉琳祭出16字箴言，嚴肅有如校訓，但他最看重的還是孩子能夠快樂成長。屈中恆則認為信用和陪伴最重要，先前因為替卡通配音，和女兒一起看收看時多了話題，讓陪伴更溫馨。聽媽團瑄瑄也贊同陪伴的重要性，他說老公哈孝遠長時間在外拍戲，小孩都快認不得父親，甚至還把洪金寶誤認為哈孝遠。