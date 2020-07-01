比莉單身多年不排斥異國戀　「外國人看到我都瘋了」　

▲柯佳嬿（左）、比莉、賈靜雯首度合作。（圖／記者林柏年攝）

▲比莉光定裝就花了10小時。（圖／記者林柏年攝）

▲比莉愛笑，曾笑到對方翻臉。（圖／記者林柏年攝）

▲周湯豪打給賈靜雯（右），希望別讓媽媽太累。（圖／記者林柏年攝）

預計將在七月開拍，預計明年第三季上檔。

由賈靜雯、柯佳嬿、比莉主演的電視劇《媽，別鬧了！》今（1）日舉辦卡司發布會，比莉許久沒出現螢光幕前，一出場頂著招牌爆炸頭，依然是鎂光燈焦點，68歲的比莉單身數年，問到另一半標準，她說：「要會電腦，聊得來要很幽默，喜歡音樂，可以跳舞。」至於兒子周湯豪（Nick）會鼓勵交友嗎？比莉自爆：「他才不會，他那麼機車。」比莉即便68歲，仍保持著不老之心，近年來常待在家，有時逛逛街、看劇，過著清幽的生活。周湯豪愛母心切，比莉笑說出門都會被兒子問，去哪跟誰吃飯，「他很愛管，但又不會告訴你重點。」劇中的媽媽用交友軟體談異國戀情，比莉坦言自己不會用3C，但不排斥異國戀情，「我那麼辣，阿兜啊（外國人）看到我都瘋了。」注重打扮的比莉，定裝就花了10小時，製作人賈靜雯笑說光是比莉一人服裝預算就已超支，「她現在統編都背起來了」。比莉一出場展現活潑的性格，問到如何保養身體、維持體力？她誠實表示每天都睡不好，但精神十足，沒睡也不會累，笑說自己可以參加奧運，「我走路很快」！比莉多年來維持體態，但她說自己從沒去過健身房，「我認為你應該在家練好才去展現身材」，特殊的邏輯讓眾人大笑。總是走在潮流尖端的比莉透露，自己有次脖子帶著頸套，卻沒人關心她怎麼了，「大家都以為是配件」；還有一次她走在街上，衣服吊牌掛在外面沒發現，旁邊的人邊笑邊竊竊私語：「她怎麼跟電視上一樣，好好笑。」愛笑的比莉，分享有次笑到讓對方翻臉，當時她在醫院做檢查，護士擦肚子很癢她一直笑，護士一開始告知她，笑會驗不出來數值，但她還是無法忍受，最後護士嚴肅的說：「比莉姊，不要再動了！」多年沒出現在鏡頭前，這些日子比莉大部分宅在家，她透露自己一個人在家可以換衣服，穿上整套服裝戴著配件走秀，一個人看了開心而且可以走很久。這次睽違10年再接戲劇，被問到兒子有沒有給予鼓勵，她坦言「他沒有鼓勵我啊」，不過周湯豪卻私下打給賈靜雯，希望不要讓媽媽太勞累。《媽，別鬧了！》