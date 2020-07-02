網譏「小孩知道媽媽說謊自己讀哈佛？」范瑋琪正面回應了

▲范范重回社群網站面對網友。（圖／范瑋琪IG）

▲范范再度回應學歷爭議。（圖／鳳凰網娛樂微博）

范瑋琪（范范）年初不滿政府下令禁止口罩出口，在私人臉書以粗鄙字眼抨擊閣揆蘇貞昌，引發輿論撻伐，經過3個月閉關反省，范范回歸社群網站與網友互動，但仍有不少攻擊她的留言湧入，近日就有人問她「小孩知道媽媽說謊自己讀哈佛嗎？」對此，范范也正面回應。范范曬出雙胞胎兒子端午連假在家跳舞的影片，一名網友在底下狠譏：「你小孩會知道他們的媽媽在電視上說謊說自己讀哈佛嗎？」范范沒有閃躲，她親自回應對方：「你呀...唉，查清楚來龍去脈再來酸我很難嗎？」語氣相當無奈。此外，又有網友翻舊帳酸：「啊你現在知道為什麼口罩缺貨了嗎？」范范也回覆：「知道了，謝謝提醒。也知道口罩現在不缺貨了，除非有人屯貨。」有看戲的網友表示：「看來犯犯（范范）又要跟網民開戰了！」范范否認：「不了，我老了，也懶了，不想浪費時間做沒意義的事了。」事實上，范范過去就曾發文回應學歷造假風波，強調自己念的是「哈佛進修學院」（Harvard’s extension school），也從未偽裝過學歷，多年來的指控讓她很難過，不過身為公眾人物，會選擇概括承受所有指教，只希望時間會證明一切。有范范的粉絲心疼她被攻擊，要她不要再回覆酸民留言，范范則感激表示：「謝謝你，我隨時反覆提醒自己。」（編輯：楊穎軒）