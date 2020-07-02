影／黃秋生也有「橡皮臉」　賣萌比YA獻台灣觀眾

金獎影帝黃秋生目前在台灣拍攝電影劇《四樓的天堂》，他覺得在台灣拍戲各方面都很習慣，只是台詞必須講很多專有名詞，所以只要一收工，他便立刻回飯店背劇本。但黃秋生還是抽空，錄了一支給台灣觀眾宣傳電影《死因無可疑》的短片。

他在短片中露出「橡皮臉」，呈現電影中角色奇怪又可怕的狀態和影迷互動，但最後居然賣萌比YA，反轉效果十足，讓不少粉絲看了笑哈哈，直呼黃秋生演技超強，就連錄個宣傳短片也層次豐富。

▲黃秋生（右）這次居然是被欺負的對象。（圖／華映）

《死因無可疑》是黃秋生與林嘉欣相隔4年的再度合作，林嘉欣在開拍前曾透露，很怕在他的面前表現不夠好，黃秋生則大讚林嘉欣表現出色。但有一幕戲是黃秋生被爆怒的林嘉欣反覆追打，林嘉欣忘了包包裡真的放了自己的保溫瓶，一直用包包打黃秋生，一邊打一邊聽到咚咚咚的聲音，打完後她才驚覺咚咚聲是保溫瓶不停砸向黃秋生的頭，黃秋生卻一直隱忍拍下去。

▲黃秋生（後排中）和林嘉欣（前排右）再度合作。（圖／華映）

這讓林嘉欣感到很不好意思，黃秋生不以為意的笑說：「這真的是假戲真做了啊！幸好沒有打破頭，但真的很痛。」林嘉欣透露，在現場黃秋生教她如何打人才能打得真，讓她決定一次出盡力氣，也比一直NG重來的好，沒想到藏了意外的武器保溫瓶，差點讓黃秋生掛彩。黃秋生表示以前的恐怖作品是扮演強勢的殺人犯，但這次不演變態還被林嘉欣打，他說：「我這回是演自己啦！我在現實生活中一直是弱者啊！」