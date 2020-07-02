「世界第一美」臀上挖空秀性感倒三角　為5000萬去選議員

▲NaNa（左）新劇中跑去選議員。（圖／愛奇藝台灣站）

▲▼NaNa記者會造型十分性感。（圖／愛奇藝台灣站、NaNa IG）

喜劇《出師表》找來蟬聯2年「世界最美臉蛋」封號的NaNa，和朴成勳共同演出，NaNa飾演求職失利的待業族，聽聞當選區議員就能坐擁年薪5000萬，孤注一擲決定踏入政治圈，朴成勳則飾演遭降職的菁英檢察官，莫名成為負責候選人的倒楣鬼，被眾人視為瘋女人和沒禮貌代表的兩人，聯手大鬧政治圈。NaNa過往作品形象高冷帥氣，這次的角色卻自尋死路，記者會上她透露本來就在考慮挑戰不同題材的作品，導演就剛好找上門，基於信任，連劇本都沒看就決定出演。被問及自己和角色的相似度，NaNa尚未回答，導演就跳出來爆料：「喝醉的戲（與本人）相似度有99%！」NaNa大方承認：「因為是我演的，所以世拉就是我啊！」笑翻全場。NaNa跟朴成勳去年一起演出《Justice魔鬼正義》，但對戲機會極少，這次因《出師表》再合作，她謙稱演技尚有不足：「幸好歐爸...啊！前輩非常照顧我，可以安心跟著他。」把「歐爸」改口「前輩」讓朴成勳大笑，紳士回應：「其實NaNa沒有什麼不足，我們配合得相當好，甚至產生一起再演一部作品的想法。」此外，NaNa在2013年開始，每年都入選由「TC Candler」舉辦的世界百大美人排行，曾蟬聯2年第一名，美貌獲得世界肯定。她昨為了記者會慎重打扮，穿上胸前深V、裸背以及挖空美臀上方的連身裙，性感身材曲線獲得討論。《出師表》7月2日起，每週四、五在愛奇藝台灣站獨家播出。