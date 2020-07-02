嚇！男星巨鵰「破褲而出」　觀眾奔向走告

34歲的巴西男星格雷戈里歐杜維維耶（Gregorio Duvivier），去年因為演出坎城獲獎片《被遺忘的人生》（The Invisible Life）再度聲名大噪。原來該片在巴西上映時，他「大展雄風」勃起巨鵰的畫面，令觀眾大為驚歎，紛紛奔向走告。

但據巴西媒體《EXTRA》爆料，該未割包皮的巨鵰並非杜維維耶所有，而是替身演出，隨即杜維維耶也承認：「但所有屁股都是我的！」讓電影更添話題。杜維維耶在片中演出女主角卡蘿杜瓦茲（Carol Duarte）的控制狂丈夫安東尼，也是阻撓姊妹重逢的頭號嫌疑犯，讓觀眾愛恨交加。

▲▼格雷戈里歐杜維維耶在片中「大展雄風」。（圖／海鵬）

畢業於里約熱內盧大學文學系的杜維維耶，是著名的演員、名嘴及詩人，在巴西幾乎無人不曉。他出身演藝世家，父親是音樂家兼視覺藝術家，母親是歌手，連阿姨都是知名電影演員。以童星起家的杜維維耶，13年前重返影壇時，曾因演出同志片而成為同志天菜，這次他在《被遺忘的人生》演出大膽，當他未割包皮的巨鵰從兩腿褲檔間彈出時，觀眾立刻目不轉睛、全場鴉雀無聲，因為「電視上看不到」。

有趣的是，杜維維耶在片中雖有多場全裸做愛戲，卻越做越有戲，不僅一路從浴室地板、鋼琴、沙發，做到廚房。他原先的男性霸權地位，也隨著時代變遷，做到最後男女易位、還被找到自我的妻子，逼進廚房裡挑逗。《被遺忘的人生》

將於周五（7/03）全台上映。