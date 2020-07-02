林依晨、柯震東走進校園　粉絲哭著上台！

「零負評女神」林依晨為了宣傳電影《打噴嚏》，走入校園與景美女中同學相見歡，有女同學看到林依晨就靦腆地說：「我喜歡你好久！」甚至還有一路從電影結束前、哭到被點名上台的同學，抱著面紙還在哽咽，這樣的感動讓柯震東與林依晨樂不可支，覺得學生們的反應真的太可愛了！

其實，柯震東也經常說自己靦腆、害羞、被動，這可能會被粉絲懷疑他是不是太做作，事實上，柯震東一開始邀請林依晨看《打噴嚏》時，曾大呼非常忐忑、不知所措，還說林依晨之前曾經給過他一本書，直言：「現在要趕快看完，才能跟心心姐姐（片中角色）聊天！」

▲柯震東（右）跟林依晨合作之後，發現她真是零負評。（圖／傳影互動）

他也表示，當初得知是和林依晨同台演戲時，內心默默偷想：「真的有人可以零負評嗎？

▲林依晨、柯震東將於本周末當「一日售票員」。（圖／傳影互動）

除了校園巡迴之外，林依晨與柯震東也將於7月4日（六）下午舉辦「戲院一日售票員」活動，與影迷近距離接觸，男女主角會親自

把首日《打噴嚏》電影票，親手交給觀眾。

活動詳情請洽：

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」搞笑地說很想踢館看看，沒想到自己踢到鐵板，「結果發現女神真的零負評！」原著九把刀也記得，當時去探班《打噴嚏》拍攝時，看到林依晨下戲也都在看書，為了要去英國留學狂背英文單字，讓他慚愧自己太不長進。