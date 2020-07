(G)I-DLE舒華網購粽子過端午　1年沒回家：想念台式早餐

▲(G)I-DLE將舉辦線上演唱會。(圖/Rolemodel Entertainment Group / CJ ENM)

南韓女團(G)I-DLE原定本月5日來台開唱,因疫情關係取消,她們將在當天舉辦線上演唱會,也抽空接受台灣媒體訪問做宣傳,聊到日前的端午節,台灣籍成員舒華表示無法回家鄉吃粽子,好在韓國買得到,更喊話很想念台灣的商店以及早餐。(G)I-DLE由韓國的美延&穗珍&小娟、泰國的米妮、台灣的舒華以及大陸的雨琦6人組成,日前米妮跟雨琦直播中途吵架,泰國籍的米妮竟用中文吵贏雨琦,爆笑畫面引發網路熱烈討論,米妮就說曾學過中文,舒華跟雨琦也會教她,而2人用中文對話時,自己也會在一旁聽,從中學到很多有趣的話。舒華還爆料,說米妮都用中文與她對話,甚至會唱中文歌給她聽,語言實力獲得肯定。舒華表示起初韓文不好,搭計程車常報錯地點,後來是靠追劇、與成員多講話練好韓文。日前適逢端午佳節,但身在韓國工作的她無法回台灣,問她想不想念粽子?舒華透露上網找到有人在賣,所以有吃到;也說已經一年沒回家,很想念超商跟早餐店,也很想吃滷肉飯、雞排,以及夜市的鐵板燒。她們原定4月從曼谷出發,舉辦「I-LAND : WHO AM I」世界巡演,卻因疫情關係取消,美延覺得遺憾,所以很努力透過不同方式跟粉絲互動,並決定在本月5日舉行線上演出,6成員表示這是送粉絲的禮物,希望大家有美好回憶,並祈禱疫情盡快好轉。《2020 (G)I-DLE ONLINE CONCERT 'I-LAND : WHO AM I’》演唱會票價為韓幣3萬9千元,近台幣1000元,台灣粉絲可至INTERPARK中文頁面購買。※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您:因應新冠肺炎疫情,疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施,國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀,請撥打「」專線,或「」,並依指示配戴口罩儘速就醫,同時主動告知醫師旅遊史及接觸史,以利及時診斷及通報。