(G)I-DLE舒華網購粽子過端午　1年沒回家：想念台式早餐

南韓女團(G)I-DLE原定本月5日來台開唱，因疫情關係取消，她們將在當天舉辦線上演唱會，也抽空接受台灣媒體訪問做宣傳，聊到日前的端午節，台灣籍成員舒華表示無法回家鄉吃粽子，好在韓國買得到，更喊話很想念台灣的商店以及早餐。
(G)I-DLE由韓國的美延&穗珍&小娟、泰國的米妮、台灣的舒華以及大陸的雨琦6人組成，日前米妮跟雨琦直播中途吵架，泰國籍的米妮竟用中文吵贏雨琦，爆笑畫面引發網路熱烈討論，米妮就說曾學過中文，舒華跟雨琦也會教她，而2人用中文對話時，自己也會在一旁聽，從中學到很多有趣的話。舒華還爆料，說米妮都用中文與她對話，甚至會唱中文歌給她聽，語言實力獲得肯定。
舒華表示起初韓文不好，搭計程車常報錯地點，後來是靠追劇、與成員多講話練好韓文。日前適逢端午佳節，但身在韓國工作的她無法回台灣，問她想不想念粽子？舒華透露上網找到有人在賣，所以有吃到；也說已經一年沒回家，很想念超商跟早餐店，也很想吃滷肉飯、雞排，以及夜市的鐵板燒。
她們原定4月從曼谷出發，舉辦「I-LAND : WHO AM I」世界巡演，卻因疫情關係取消，美延覺得遺憾，所以很努力透過不同方式跟粉絲互動，並決定在本月5日舉行線上演出，6成員表示這是送粉絲的禮物，希望大家有美好回憶，並祈禱疫情盡快好轉。
《2020 (G)I-DLE ONLINE CONCERT 'I-LAND : WHO AM I’》演唱會票價為韓幣3萬9千元，近台幣1000元，台灣粉絲可至INTERPARK中文頁面購買。
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