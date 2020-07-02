女星遭嗆：「看到妳就想賞妳巴掌」　被霸凌到大哭！

▲姚亦晴不想欺負自閉症同學，反而被霸凌。（圖／台北電影節）

2020「台北電影節」今（2）日舉辦青春校園電影《哈囉少女》的世界首映，該片由眾多新生代演員主演，宛如台版《辣妹過招》充滿同儕角力、心機鬥爭，包括王渝屏、陳怡叡、姚亦晴、劉主平、林輝瑝、宋柏緯等，還在現場爆料自己學生時期的霸凌經驗。

王渝屏在片中飾演一名轉學生，因為目睹姊妹淘被捲入偷拍風暴，進而率領同學們一同追查事件真相。她表示自己曾達到過孤獨等級的最高級：一個人去醫院動手術；正在當兵的林輝瑝則表示沒有被霸凌過，反而因為自己年紀較長，成為同袍們談心的輔導老師；而片中飾演宅男邊緣人的宋柏緯，坦言學生時期也是個孤僻的邊緣人，獨來獨往，從沒有被霸凌的經驗。

▲（左起）導演王威翔、演員王渝屏、陳怡叡、姚亦晴、劉主平、林輝瑝、宋柏緯、監製連奕琦出席首映。（圖／台北電影節）

至於飾演「綠茶婊」的樂天女孩啦啦隊成員陳怡叡（

Yuri

），則自爆

高中時期異性緣比較好，卻因此被閨密嫉妒出賣，甚至找一群女生到教室叫囂，把陳怡叡叫到走廊痛罵髒話，讓遭到背叛的她落淚傷心了一整個寒假，她說：「但有一次洗拖把的時候，她跑來幫我，我竟然就跟她和好了。」

▲陳怡叡被閨密出賣。（圖／台北電影節）

姚亦晴則表示，因為沒跟朋友一起欺負班上有自閉症的同學，結果反而成為被霸凌的對象，同學們持續一個月，在早自修和午睡時把桌子移開，製造排擠感覺，甚至把她叫到走廊大罵：「看到妳就想賞妳巴掌！」

讓大家知道自己被欺負了，幸虧後來輔導老師有出面關切。