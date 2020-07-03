林柏宏拍《大債時代》受影響　個性大變自認「回不去了」

迷你劇集《大債時代》描述當代青年追尋夢想不惜背負債務的故事，劇組不畏疫情影響順利在六月底如期殺青，並於昨（2）日舉辦殺青宴慶祝，演員林柏宏、李霈瑜（大霈）、潘麗麗、黃瀞怡（小薰）、陳昊森、張書豪等人出席同歡。演員們各自分享這次合作感想，潘麗麗開心演完多了好幾個兒女；林柏宏因角色影響變得超愛講話，笑稱自己回不去原本木訥的個性了。

▲《大債時代》順利在六月底如期殺青。（圖 / 公視提供）

《大債時代》拍攝期間雖然正逢台灣新型冠狀病毒病的疫情逐漸趨緩，但一些拍攝場景如銀行、便利商店等場地商借依舊受影響，只好另尋地點搭景；開拍第一天就遇上梅雨季的開梅大雨，導演廖士涵表示，「還好劇組的工作人員反應都很快，隨時調整班表讓拍攝進度不因大雨停擺，順利在原訂拍攝期內殺青」，製作人笑稱這是遇水則發，希望到時候播出能有好成績。

▲林柏宏（前排左）因角色話變多。（圖 / 公視提供）

雖然戲劇內容多描述現實生活中的壓力較為沉悶，但劇組工作氣氛都十分歡樂。小薰角色面臨喪夫與背債的雙重打擊，自嘲從開拍第一天到最後一天都在哭，有時看到其他演員在打鬧會很羨慕，都會偷聽林柏宏他們聊天，最後都會忍不住加入；張書豪則說因為自己的角色比較壓抑，在拍攝現場都會悶悶的，但是跟導演以及其他演員合作的感覺都很順、很開心。

林柏宏飾演一位油嘴滑舌的青年創業家，在片場也變得很愛說話，「常常在現場太聒噪、愛講話，囉唆到無以復加的境界，常常回家還會反省自己今天怎麼這麼吵，原本以為這樣會打擾到其他人，但講到後來他們都很想加入」，笑稱自己好像還有點回不去原本的個性，極力跟其他人澄清自己是屬於木訥型的，希望大家對他不會留下錯誤印象。