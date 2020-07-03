好可怕！張立昂曾被「蟑螂飛撲臉」　成為人生惡夢

▲劇中張立昂（右）怕黑，宋芸樺陪伴在身旁。（圖 / 三立提供）

▲宋芸樺暖舉融化了張立昂（右）的心。（圖 / 三立提供）

▲張立昂（左）怕蟑螂也怕蛇。（圖 / 三立提供）

張立昂在穿書劇《浪漫輸給你》中飾演虛擬言情小說世界中的霸道總裁，而穿書逆襲者宋芸樺不斷破解言小公式，而本周將迎來言小公式之一：「男主角都會有個童年創傷」，所有的創傷都是要讓女主角成為那朵解語花，張立昂劇中變身「怕黑的傲嬌總裁」，一反平時霸道出現遇到停電就有的呆萌反差。張立昂飾演霸總，盡管霸總再霸，人生還是有他的恐懼罩門，劇中司徒傲然雖然平時霸氣十足，但他卻有不為人知的祕密就是怕黑。而本尊張立昂笑說其實也有自己過不去的關卡，童年恐懼怕黑也是其中之一，不過漸長後他也找出原因，他說：「小時候很怕黑，可能是因為愛看電視看靈異節目，所以小時候是開著燈睡覺，但慢慢長大後，漸漸的重開到全亮，慢慢的變開一個小燈，然後現在是全部的燈都要關掉，才睡得著。」張立昂憶起當年很小就至國外讀書，最怕的就是寂寞，畢竟剛到一個新環境語言不通，也沒有什麼朋友，所以從小就學會面對寂寞。而很多恐懼是跟著成長而有所改變，但有一罩門張立昂是至今都無法克服的惡夢，他有點不好意思的笑說，應該是小時候「被蟑螂飛撲臉」。雖然後來變得還是敢打蟑螂或趕走牠，但真的留下很深的印象，現在看到蟑螂都還是會不由自主地打個冷顫。還有一次是家裡跑進來了一條蛇，原本對蛇沒有那麼害怕，但那一次要把牠從家裡趕出，蛇反攻擊，後來張立昂就變得有點怕蛇。而這次在劇中宋芸樺側守在張立昂旁，體貼的心稍許融化了霸總張立昂的心，這讓張立昂想起想起第一次滑雪的時候，朋友們直接把他帶到山頂，而朋友都是專業等級的，因為坡度真的很陡，當時張立昂很害怕，現在回想起來他們也是有滑著滑著仍就會來關心他。之後每當他有機會教滑雪時，張立昂都會很貼心陪在朋友們身邊，會想起自己第一次滑的時候在很高的山上，只有自己一個人懼怕那種心情。