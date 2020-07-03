擺脫柔弱公主形象　李沁化身俠女「帥慘網友」

古裝愛情劇《錦繡南歌》由《如懿傳》李沁、《隱秘的角落》秦昊領銜主演。《錦繡南歌》故事講述俠女驪歌（李沁 飾）與新上任皇帝劉義康（秦昊 飾）在經歷重重磨難後終成眷屬，攜手保衛國家，共同開創盛世昌榮的故事。



▲首集俠女驪歌（左）刺殺新上任皇帝劉義康。（圖 / 愛奇藝台灣站提供） 李沁在《如懿傳》、《慶餘年》多演出文雅角色，首次挑戰演出江湖俠客角色，開場戴著面具高冷孤傲風舞翩翩擄獲士官，接著以黑衣俠女之姿刺殺秦昊，颯氣凜然模樣，儘管戴面具仍掩飾不住她的殺意，觀眾皆喊：「被李沁帥到、又柔又剛，颯極了。」李沁挑戰多場打戲，不管是一次將四、五人踢飛、空中旋轉耍劍等動作場景，李沁說：「就是要帥，沒別的！」其中一場李沁遭踢飛的戲，因對手非常大力飛踢，笑自己「都被踹朦了」，然而聽到現場指導表示接下來都是這樣的力道，李沁傻眼以對，網友紛喊心疼。



▲李沁颯氣凜然帥氣模樣廣受好評。（圖 / 愛奇藝台灣站提供） 《錦繡南歌》製片人也分享兩位主角皆為一時之選，形容李沁「柔弱的身体，大大的能量」這也是在合作前對她深刻的印象，包括她身上的執著幹勁，和驪歌這個角色非常符合。也是因為這樣在劇本創作時，這個角色就已浮現李沁的形象。同樣的秦昊帶給我相當大的震撼：「一方面他很有氣場，另一方面，又需要隱忍的。在這種情況下，他很多情緒和情感都需要通過細節與眼神來傳遞給觀眾。而秦昊，最打動人的就是他的眼神。」



▲秦昊的眼神被製片人稱讚。（圖 / 愛奇藝台灣站提供）



