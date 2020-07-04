為戲狂嗑30顆蚵嗲　男星吃到崩潰：超油的！

台語迷你劇集《老姑婆的古董老菜單》劇中林緹愛（嚴正嵐 飾）在第一集因姑婆遺囑繼承在大稻埕房子，為了取信廖阿水（龍劭華 飾）希望早日將這間古厝轉售而搬進去住，卻沒想到是自己噩夢的開始，頻頻看見「已去世」的姑婆影子。





和嚴正嵐飾演歡喜冤家的李冠毅說:「當時的心情就是一整個大白眼，但也就默默的好啦」，直呼這個男主角角色是個「M屬性」的人設，雖然劇中被百般欺負，卻還想著要送宵夜蚵嗲給女主角，他更自曝因為蚵嗲吃了不少苦頭，前後總共吃了快30塊，讓他直呼:「我不敢了!」



▲嚴正嵐和李冠毅飾演歡喜冤家。（圖 / 華視提供） 原來是劇中設定他看到轉角有間賣蚵嗲的店很香，忍不住停下來叫了一個吃，原本平時有在鍛鍊身材忌口的他，實在是難以抵擋蚵嗲的誘惑，開拍時一大口就咬下去，沒料到後續導演因為要補畫面，讓他前後狂嗑30塊，事後嚇的他直呼:「太油了，吃到怕了!」



▲李冠毅（左）為了補畫面狂吃30個蚵嗲。（圖 / 華視提供） 同樣也是蚵嗲受害者的，還有劇中扮演王梧安媽媽的于子育，她因為蚵嗲念不好被導演猛虧是NG女王，光是這兩個字吃螺絲，就被導演喊卡次數高達二十幾次。戲中男女主角，也因為蚵嗲碰上靈異事件，看到老姑婆鬼影幢幢。女主角嚴正嵐笑說:「說起來也是蚵嗲引起的，沒有肚子餓的話就不會遇到恐怖的事了」，不過拍過恐怖片的嚴正嵐已經練就一身膽量，拍攝恐怖場景只說:「這場景滿有氛圍的，但之前有拍過鬼片的經驗，現在知道訣竅要怎麼保護自己。」



▲于子育也是蚵嗲受害者。（圖 / 華視提供）



