捧紅林依晨楊謹華　《我的秘密花園》導演楊冠玉驚爆過世

女星應采兒的父親，4日在微博驚爆楊冠玉導演已經過世，享年57歲，並發文哀悼：「斯人已去，喚之未及，此去珍重，夢中再會。」言語間十分悲傷。

楊冠玉過世之後，應采兒父親在微博追憶道：「有伊人導演一名，楊冠玉小姐，1963年台灣生人，求學於文化大學習於電影電視，後再師從名導王小棣，並於2000年開始專於導演職至今，業中作品許多，如追夫三人行、我的秘密花園⋯不可全表，雖與獎緣慳但好評實有如潮。冠玉導演一生堅持三事，一是與兄姐的感情、二是對工作的熱衷、三是打麻將的精神⋯⋯，憶及斯人至此點滴不禁莞薾，仍未感覺從此天人相隔！嗚呼哀哉，行筆於此悲傷不能盡書⋯⋯。慟！斯人已去、喚之未及、此去珍重、夢中再會。」