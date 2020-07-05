捧紅林依晨楊謹華　《我的秘密花園》導演楊冠玉驚爆過世

楊冠玉過世之後，應采兒父親在微博追憶道：「有伊人導演一名，楊冠玉小姐，1963年台灣生人，求學於文化大學習於電影電視，後再師從名導王小棣，並於2000年開始專於導演職至今，業中作品許多，如追夫三人行、我的秘密花園⋯不可全表，雖與獎緣慳但好評實有如潮。冠玉導演一生堅持三事，一是與兄姐的感情、二是對工作的熱衷、三是打麻將的精神⋯⋯，憶及斯人至此點滴不禁莞薾，仍未感覺從此天人相隔！嗚呼哀哉，行筆於此悲傷不能盡書⋯⋯。慟！斯人已去、喚之未及、此去珍重、夢中再會。」
據悉，導演楊冠玉有20年糖尿病史，去年參加王小棣導演生日宴的時候，曾向友人表示她身體不太舒服，因此沒有要拍戲的計畫，沒想到隔沒多久就傳出噩耗，令人感到相當難過。
楊冠玉畢業於中國文化大學戲劇系國劇組，為著名電視劇導演，早期製作綜藝節目《歡樂奇兵》、《鑽石舞臺》，後來轉入戲劇，陸續執導《小菊的春天》、《幸福一定強》、《牽牛花開的日子》、《我要變成硬柿子》、《愛情魔戒》、《我的秘密花園》等眾多偶像劇作品，頗受大眾喜愛。她也是電視劇《大醫院小醫師》的製作人，該劇曾入圍金鐘獎最佳連續劇、最佳導演獎、最佳編劇獎等。她還挖掘許多年輕演員，先後捧紅明道、林依晨、楊謹華等人，至今幾位演員仍然活躍於舞台上，沒想到她已先撒手人寰。