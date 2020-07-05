你有貴人提拔的好運嗎？「5生肖」官運亨通、事業運超旺

不想當將軍​​的兵不是好兵」，的確，往高處爬是不少人的目標與心願，而你職場中有當將軍的企圖心嗎？根據《科技紫微網》報導，「 5 生肖」除了本身具備當主管的潛質，身邊總有貴人提拔，官運亨通、事業運超旺。

生肖龍

有句話是這麼說的，「

屬龍的人溫文爾雅、氣度不凡，頗有大人物的風範，容易受到尊重，成為萬種矚目的焦點，多是少年早發之命。你不但才華洋溢，心中又有著遠大理想，有一股不服輸的勁，一心想成功。遇到重責大任，你會勇於承擔，容易獲得貴人提拔，成為中階管理者。正因你的積極向上，在職場中易受欣賞與支持，能往高峰一路攀爬。由於你敢闖肯拼又有擔當，身邊不乏擁戴者。





生肖狗

勤奮踏實的屬狗人，積極進取、意志堅定，有著頑強的生存能力。為了事業，你百折不撓，默默奮鬥，不達目的誓不罷休。這股韌勁，讓你在職場上一路往前邁進。你那勤奮、堅守崗位的特質，加上滿腔的服務熱忱，最有機會在公職的路上獲得良好發展，屬於大器晚成的類型。加上你待人友善、注重人脈，在人際複雜的公職之路上頗能游刃有餘，貴人助力強！





生肖馬

屬馬的人，不但速度快，而且積極又主動，易因衝鋒陷陣而成為職場中的領軍人物。你充滿朝氣與活力，什麼事都搶先去做，勇於嘗試，不怕犯錯，很年輕就有機會在職場中嶄露頭角。不過，你也很容易因為衝得太快，耐心不足而遭遇挫折，通常要到中年以後才會逐漸穩定，貴人助力轉強，易成為了不起的人物，官運亨通。





生肖虎

你生性坦蕩磊落、獨立自信，容易獲得同樣雄心萬丈、德高望重的長輩欣賞、幫助與提拔。在職場中，你熱情又勇敢，凡事求勝，敢於冒險，有著越挫越勇的氣勢與決心，往往能因此在重要職位上擁有一席之地，成為進階管理者的機率非常高。不過，也因為年輕時易強出頭，爬得高也易摔得慘，反而越是年長，官運越旺盛。





生肖豬

生肖屬豬的人，工作時總是細心又冷靜，還有一股為別人服務的強大熱忱。你的人際關係活絡，有頗強的適應力，能靈活應對復雜的職場關係，易在公職之路上走得順暢。雖然你往前衝的能力不夠強，但你很能忍耐，也有不小的貴人助力，往往能遇到「無心插柳柳成蔭」的好機運。只要循序漸進，就有機會在公職、官場上逐漸爬到高位。（編輯：許苡晴）



