53歲林美秀閃婚小14歲老公　求子6年卻慘遇洗澡血崩

▲林美秀分享自己的婚姻生活。（圖／公視）

▲林美秀（右一）樂觀看待生小孩一事。（圖／公視）

53歲的林美秀從舞群出身，因著貴人提攜被引薦進劇圈；她在炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒主持公視談話節目《36題愛上你》上，回憶初出茅廬的角色，是個沒有台詞的「紅包場媽媽桑」，窘困時一度跟弟弟借錢包紅包給父母。還透露閃婚前，與男友曖昧時就被豬哥亮看在眼裡，還被暗中推了一把。6年前林美秀因電影《大囍臨門》與小14歲的攝影師張熙明合作而閃婚；當初與先生曖昧時，以為沒人查覺，但豬哥亮、素珠等前輩都看在眼裡，讓林美秀形容「他們真的是老貓」。林美秀回憶一場車內戲空檔，豬哥亮指著手腕，旁敲側擊問林美秀「剛才（張熙明戴的）那隻錶你喜歡嗎？」林美秀嚇到，只好回問他：「大哥，年紀大嫁人好嗎？」豬哥亮暖回：「妳如果幸福、覺得這個人可以給你一輩子，妳就嫁！」林美秀表示，冥冥中像自己跟豬哥亮培養了一些默契，雖未開口卻也認為「大哥，你應該知道什麼了」，讓吳姍儒忍不住都拍腿直呼：「豬大哥好厲害！」一度以為自己是不婚主義，卻又閃婚，林美秀說：「男生年紀那麼輕，我很想要拚一個小孩給他，我就問他說要不要結婚？他說好。」就這樣2人互許終身，連炎亞綸都說：「我滿羨慕這樣瀟灑耶。」但林美秀婚後四處問診中、西醫求孕，還經歷洗澡時血崩的驚險遭遇，唐綺陽問：「那還想求子嗎？」她反倒看開地說：「隨緣啦！說不定老天爺哪一天就突然來一個。」雖渴望跟著小孩子成長所帶來的煩惱，林美秀也認為：「沒子女命也好，就沒煩惱；祂不給我，那我就不要去強求。」