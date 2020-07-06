張鈞甯化身「最帥小哥哥」　殺青不捨落淚：太喜歡這角色

導演何潤東第二部自製自導自編的影集《誰在你身邊》（Who’s By Your Side），集結實力派卡司張鈞甯、徐若瑄、莊凱勛、陳恩峰等人領銜主演，今年3月份在台中開拍，歷經111天的拍攝期，於近日殺青，張鈞甯也不捨落淚。



▲何潤東二度擔任導演。（圖 / 頤東娛樂提供） 《誰在你身邊》在台中舉辦殺青酒宴，何潤東感謝大家：「這麼多優秀的演員，讓我拍起來很省事！沒有大家的付出，這部戲就不可能完成！」雖然拍攝期間飽受疫情影響，在場景租借上相當不易，但最後都一一解決，讓整部戲可以在疫情期間順利拍攝完畢。何潤東透露在拍攝期間，全劇組十分團結、相處融洽，拍攝氣氛良好，演員間也累積了豐厚的情感，當時聽到要殺青，身為導演的他也感到相當不捨。在殺青酒宴上，他自揭「我是沒有SOP的導演，很常逼死自己，感謝大家對我的容忍，並且給予我很大的支持，才有辦法完成這部作品。」



▲徐若瑄（左）自虧是菜鳥製作人。（圖 / 頤東娛樂提供） 這次身兼製作人和演員身份的徐若瑄，她讚嘆要拍完一部戲真的不容易，「上山下海日曬雨淋，非常感謝導演在疫情期間平平安安帶領大家走到今天。」她自虧是菜鳥製作人，希望這次有幫上大家的忙，並誇下海口「希望明年都會在金鐘見！」這次在何潤東的帶領之下，徐若瑄坦言看到不一樣的張鈞甯，並大讚帥氣的她會是明年「金鐘最佳男主角」，她也預祝何潤東的導演之路，未來能夠拍出更多優質的作品。



▲張鈞甯自曝在《誰在你身邊》的角色，是出道以來最喜歡的角色。（圖 / 頤東娛樂提供） 在劇中扮演個性自我角色的張鈞甯，為戲挑戰超俐落男生頭，化身劇組中「最帥的小哥哥」，她坦言詮釋這角色，是她出道以來最喜歡的角色和最喜歡待的劇組，她提到拍攝期間的感受，「我覺得這劇組的大家都超讚，相處很愉快，太喜歡大家了，也謝謝大家的照顧。」在拍攝殺青當日，張鈞甯也因太過喜歡劇中角色，超級不捨要與角色說再見，讓她一度激動落淚。



