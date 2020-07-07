「老婆離開」黃鐙輝崩潰痛哭　鼻涕伴隨眼淚李又汝嚇傻

金鐘好戲《無主之子》5日播出第二集，收視率出爐開紅盤，平均收視1.38，最高收視高達2.9，坐穩週日十點檔冠軍寶座。正在拍戲的李又汝，聽到高收視率都非常開心，她說昨天播出後自己的社群平台狂被洗板，湧上許多留言，有觀眾大罵她太自私，不顧小孩，還有觀眾為她抱屈說「小蘭太可憐了」，她說以前拍戲看到這些留言都會非常生氣，唯獨這次是非常感動。

▲《無主之子》第二集精采劇照。（圖 / 民視提供）

在第二集中，黃鐙輝知道李又汝已經離開他跟小孩的時候，在片場難過痛哭不已，黃鐙輝說自己真的非常走心，記得那一場拍完後走回休息室看到李又汝坐在那邊，忍不住過去抱著她說「還好你還在！」，讓李又汝嚇到表示第一次看到黃鐙輝哭這麼慘，而且鼻涕跟淚水一起流，但當下還是拍拍他的背安慰他。

▲黃鐙輝痛哭失聲。（圖 / 民視提供）

黃鐙輝表示這一場戲因為要讓自己很投入，所以在拍攝李又汝跟黃婕菲的自白同時，也到現場做功課，李又汝看到頻頻誇讚他真的非常敬業，坐在導演後面看完整場戲。黃鐙輝說是希望在拍攝的時候，情緒可以非常到位，也看到兩位演員精湛的演出。

▲黃鐙輝（左）在劇中跟孫綻成為相依為命的好兄弟。（圖 / 民視提供）

本週日（12）迎向《無主之子》完結篇，其中飾演黃鐙輝跟李又汝的小孩黎子涵也長大了，因為沒有身分，多年來躲躲藏藏打黑工，所幸南哥（蔡阿炮 飾）及南嫂（黃婕菲 飾）不忍黎子涵（林孫煜豪 飾）孤苦無依，一路照顧他長大，更沒想到要幫子涵取得身份這麼困難，某次少年圍毆事件，子涵被誣陷為殺人兇手，一向被歧視誣陷慣了的子涵不願被嫁禍認罪，選擇了和當初父親文誠一樣的路逃逸。