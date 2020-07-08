《河神2》睽違三年來了　女星跨坐金世佳身上畫畫

懸疑探案劇《河神2》由金世佳、張銘恩、王紫璇、陳芋米擔綱演出，該劇改編自天下霸唱小說《河神：鬼水怪談》，睽違三年後開播，承接第一部《河神》故事，講述惡水之源爆炸因果未明，津門事變懸案再起，「津門天團」再次聚首，探尋連環大案背後真相。



▲金世佳裸身泡澡。（圖 / 愛奇藝台灣站提供） 第一集開場銜接了第一季結尾的故事，以河岸開啟第二季新篇，接棒出演「小河神」的金世佳不僅展現小河神的痞氣，同時也呈現在重重危機中更成熟穩重的一面。首集為躲過斬殺，王紫璇爬上床跨坐在金世佳身上為他畫畫，假冒屍毒成功脫身。返家後王紫璇為他燒熱水，金世佳裸身泡澡對她喊：「舒服」，網友讚「雙神CP浪漫互撩糖分超標！」《河神2》的回歸備受期待。



▲金世佳遭逮將砍頭。（圖 / 愛奇藝台灣站提供） 《河神2》案件再升級，「九牛二虎一雞」成為連環案件的破題之眼，與尋常逐一破解案件不同，《河神2》的整體線索勾連貫穿，處處設有伏筆，情節反轉不斷，無論是神秘感還是燒腦程度都有更高的突破。第二季中張銘恩從率真自我的公子哥，逐漸成長為獨當一面的漕運商會會長，更加成熟穩重，完成了個人的成長蛻變，然而他卻以「拐杖連體嬰」面貌出現在觀眾面前，笑說：「對我來說最大的挑戰，就是這整季都是一個瘸子的狀態。」《河神2》每週一至週三晚間8點於愛奇藝台灣站全網獨播。



▲張銘恩演瘸子，拐杖連體嬰現身喊「最大挑戰」。（圖 / 愛奇藝台灣站提供）



