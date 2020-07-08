秦昊第一次和女生甜蜜談戀愛　遭李沁虧「能不能溫柔點」

史詩古裝愛情劇《錦繡南歌》由李沁、秦昊領銜主演，秦昊開撩李沁對她展開溫柔面，秦昊直言：「以往都是和男神發糖，或跟罪犯過招，這是第一次和女生從頭到尾，談這麼甜的戀愛」。李沁此回也別於過往柔弱內斂風格，詮釋英姿颯爽俠女沈驪歌，與秦昊飾演的劉義康偶然相識，卻渾然不知自己要暗殺的對象就是他，意外產生情愫。



▲秦昊（左）開撩李沁對她展開溫柔面。（圖 / 愛奇藝台灣站提供） 秦昊、李沁戲中因有共同敵人戚跡，兩人為查案與報仇多次相遇共患難，因此日久生情好感加溫，秦昊對李沁開撩，先是拔頭簪要李沁感謝自己相救、幫她擦汗撥髮撐傘、擔心著涼幫她穿披風等溫柔體貼樣貌全露，發糖情節也讓秦昊笑說：「很多都跟李沁老師學，因為很少拍古裝戲，又不曾有這麼多甜蜜戲」。李沁也爆料：「常請昊哥能不能稍微溫柔一點，因為昊哥把我的臉一抱，整個額頭的底妝都搓掉了」秦昊則笑回：「我願意給粉底錢或幫忙買粉底。」



▲秦昊爆和李沁（左）學浪漫，被反虧要溫柔點。（圖 / 愛奇藝台灣站提供） 戲裡李沁耍劍、拋盾、用腳勾刀換兵器、跨出一字馬等俐落又帶柔美的漂亮打戲動作，讓觀眾直呼過癮、驚艷。一場李沁保護秦昊的戲，劇情還安排襲他胸，讓她氣笑自己：「我真的是拿錯劇本，怎麼這麼爺們呀！」李沁認親後遭妹妹多次心機陷害，讓她忍無可忍，狠打巴掌「三番四次針對我，你以為我的忍耐是沒有限度的嗎」，見妹妹依然執迷不悟，李沁落下「讓你陪葬」狠話，霸氣模樣深中人心。



▲關雪盈（左）飾演李沁妹妹對她心生忌妒。（圖 / 愛奇藝台灣站提供）



