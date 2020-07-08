疫情後台灣首場大型典禮　黃子佼主持「台北電影獎」

台灣電影的主場「2020第22屆台北電影獎頒獎典禮」將於本周六（7/11）晚間七點登場，並公布主持人和表演節目。本屆典禮主持人由去年廣獲好評的黃子佼再次接下重任，表演節目則邀請家家登台，演唱多首近年在台掀起熱潮的運動電影主題曲。
常擔任大型頒獎典禮主持人的黃子佼，去年首度主持台北電影獎頒獎典禮，挑戰全程零手卡、無提詞，獲得一致好評。本屆再度接下重任，他坦言意義十分重大，因為今年的台北電影獎，是新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後，台灣首場大型頒獎典禮，「接下了主持棒，也代表下半年的各大盛會從這裡開始！」
此外，三度入圍金曲歌后的家家也登台獻唱，她將演唱多首在台掀起熱潮的運動電影主題曲，包括籃球電影《下半場》主題曲《飛》，以撞球為題材的《逆轉勝》插曲《牙關》，以及全台大賣3.4億的《KANO》主題曲《勇者的浪漫》組曲，搭配多部電影熱血振奮的片段，重現台灣運動電影最激勵人心的時刻。
台北電影獎頒獎典禮將於7/11（六）19:00於TVBS歡樂台直播，MOD用戶亦可在「台北電影節專區」免費收看。台北電影節官方Youtube、TVBS官方Youtube、LINE Today及ETtoday網路同步直播，海外觀眾亦可透過TVBS Asia收看。
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