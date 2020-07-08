登熱搜第一！安以軒「被熱飲燙傷」控疏失　麥當勞說話了

▲安以軒（右）6月時宣布懷上第二胎。（圖／安以軒臉書）

▲安以軒遭麥當勞熱飲燙傷，監視器畫面曝光。（圖／安以軒臉書）

女星安以軒今（8日）在臉書、微博發長文，透露半個月前外帶麥當勞回家，在拿起裝有2杯熱飲的紙袋時，袋子底部因浸溼而破裂，滾燙的飲料全灑在身上，導致大腿內側燙傷，身懷六甲的她還嚇到宮縮，安以軒認為店員應提供杯架或厚紙板給顧客，指麥當勞有疏失，對此，台灣麥當勞稍早也做出回應。安以軒表示，如果打開那袋熱飲的人懷裡抱著嬰兒，或是意外發生在車上、當事人剛好沒有足夠的燙傷處理經驗，後果不堪設想。安以軒建議麥當勞及其他餐飲業者，應重視顧客外帶熱飲的安全，「這不是一個意外，這是一個可以被避免掉的事件！我一定不是第一個被燙傷的人，但，我希望我是最後一個...。」對於被安以軒點名，台灣麥當勞官方回應《NOWnews今日新聞》表示，公司要求員工提供餐點務必依據標準作業程序，確認是否蓋好飲料杯蓋並妥善放置，此外，顧客若有需要，可向店員索取杯架，避免飲料因搖晃或碰撞而溢出，「由於該事件並非發生於台灣，麥當勞不便評論。」而安以軒的貼文一PO出，關鍵字迅速衝上微博熱搜第一，台灣網友對此事看法兩極，有人認為安以軒不應直接拎起裝有熱飲的紙袋，或直接使用環保杯，也有人批評麥當勞的紙袋為人詬病，「速食店的紙袋比衛生棉還薄」、「麥勞的紙袋極度脆弱...既然要環保，也要做的耐用承受度高一點吧？」意外掀起對外帶速食安全性的爭論。