伊能靜消費香港女兒挨轟　梅艷芳到底哪裡「慘了」？

最近一位藝人失言了，他在節目中暗指梅艷芳「很慘」，認為梅艷芳先是實現自我價值之後，才去找愛，想愛而愛不得。無意間重踩「香港的女兒」，自然讓人義憤填膺、罵聲一片，然而，卻也讓筆者因此想好好重新回憶梅艷芳。





該名藝人的解讀錯了，梅艷芳終其一生都是徜徉在「愛」裡，她深愛過，情史蕩氣迴腸，更重要地是，她也被萬人深深寵愛。她既愛人，也被愛，她不只受到家人朋友與歷任情人的一致稱讚，她還愛萬物、愛民族、愛自由，無所不愛，稱她是「愛的化身」一點也不為過。





接下來，筆者想要跟新世代的朋友們分享，告訴大家梅艷芳有多偉大。當網友們群起攻擊該名藝人的同時，或許也是趁這個機會，讓我們更能深深記住，記住梅姑有多溫暖。



▲梅艷芳一生精彩。（圖／《何日君再來》劇照）

「曾經有人這樣問我，梅艷芳，如果要你選，你會情願做個快樂的普通人呀，還是做個更閃亮亮的明星？我希望選擇做個快樂而又普通的老實人。但當然我選擇了這行的時候，我就必須要全力以赴，務求做到最好，所以這個也是我自己的選擇。」





梅艷芳從小家貧，父親早逝，母親嗜賭，使她4歲半便跟著姊姊到處在酒廊、街頭、香港荔園等地方演唱，賺取微薄收入養家，小學就會唱超過一百首歌。





當年香港對於「歌女」是歧視的，使梅艷芳在學校被同學嘲笑霸凌，讓她不堪其擾，乾脆輟學不讀，多年後，她被記者問到這段清苦的年少時光，如何調整自己的心態？會不會喝酒、摔東西、瘋狂購物？梅艷芳笑言：「你所說的方法，我全部試過，是沒有效的。最有效，其實只是坐下來，面對牆壁，靜思己過。」





她寫過一篇短文〈一株勁草〉，形容自己就像一株小草，隨處而生，生命頑強。面對苦難，即便再多負面情緒，最後也是靠著自己的轉念去面對、時刻自省、再敗再戰，「我命苦，我沒有選擇的餘地。但每一件事我都要全力以赴，我不會有所保留，就算作更大犧牲，我也在所不惜。」





小草看似微小，卻能頂著千斤重量，且春風吹又生，行跡遍佈大地，就像之後的梅艷芳。事實上，長年四處表演、看遍世態炎涼，使她不僅天生就有舞台魅力，更能體悟到社會底層的艱難不易，為後半生的慈善、愛國之心打下密實的基礎。



▲梅艷芳一生精彩。（圖／《似水流年》宣傳照）

「我的人生觀是，我會告訴我自己，我要活得堅強，無論任何逆境或受更多挫折、不快樂。我都會告訴自己It’s nothing，並非大不了的事，沒有東西重要過自己的生命。我覺得只要還活著，任何事都可以從頭來過。」





梅艷芳18歲就成名，19歲便以〈交出我的心〉日語版參加東京音樂節，奪下「亞洲特別獎」及「東京電視獎」，同年她推出第二張唱片《赤色梅艷芳》，一舉入選年度十大金曲。





她高唱情慾自主，一首〈壞女孩〉曾引爆香港，曾使保守人士反彈，提出「教壞小孩」的憂心，不過梅艷芳並不介懷，她繼續用歌聲鼓勵女性發展多重面貌，做自己的「千面女郎」，陸續推出《似火探戈》和《烈焰紅唇》等唱片，一路帶著她唱響紅館，讓她有「梅三十」美名。（意指她連開30場演唱會）





歌唱傲人，梅艷芳的演技更是登峰造極。1987 年，其主演《胭脂扣》獲得金馬獎、香港電影金像獎及亞太影展最佳女主角，她在裡頭展現陰陽流動的性別氣質，不僅讓張國榮飾演的十二少沉醉，更讓萬千觀眾驚訝梅艷芳身上的多樣性與爆發力。





她扮相可男可女，氣質既英氣又柔媚，衝破了表演場域裡頭對性別的二元，舉凡《川島芳子》《鍾無艷》《男人四十》等作品，都可以感受到她深厚的表演功力，與林青霞、鍾楚紅、張曼玉合稱是「霞玉芳紅」，是兩岸三地娛樂圈代表女星。





但梅艷芳之所以被稱「偉大」，當然不只她一生輝煌的事業，而是她透過自己難以撼動的影響力，力所能及去幫助他人。





「香港一直是我的家，現在是，永遠都是。既然是我的家，香港什麼時候需要我，我必當盡我每一分能力。」





1989年爆發「六四天安門」事件，梅艷芳登高一呼聲援民運份子，更沉痛地丟出一句話：「以後我再也不踏足內地半步！」，之後她積極參與維權會議，在「黃雀行動」出錢出力，到美國、加拿大等地義演，為民運團體籌款，一律拒絕大陸的工作邀約，更向好友關錦鵬辭演《阮玲玉》，只因該片需要到上海取景，她不想去。





關錦鵬不諱言，《阮玲玉》原本是為梅艷芳量身打造的，但他很欣賞梅艷芳的底氣，「我尊重妳的表態心跡，妳也尊重導演要尋找《阮玲玉》這電影所需的上海氣味。我們就像和平分手的男女，沒有抱怨吵鬧，卻有著揮之不去的遺憾和惋惜。」





之後，不少明星開始拒絕評論天安門事件，梅艷芳仍勇敢表態自己是「民主運動的忠貞分子」，她說：「如果我在支持六四方面半途而廢，就會好浪費以前所做的一切，如果我現在放棄，就連一線生機都沒有了。」她還因此被大陸封殺7年，然而大陸雖明文抵制，卻無損民眾們對其藝術成就和人格魅力的憧憬。





梅艷芳還說了一段很有名的話：「我本來已經拿了加拿大passport ，一兩年後會過去居住。六四之前，我會積極去申請居留，但六四之後，我考慮得好清楚，我不要去。我不是那種拿了passport才敢站出來，講說話的人。我搏到九七，在這段期間，我仍會留在香港，盡我最大努力，這麼才說得上無悔今生。」





不光大膽批判天安門，香港娛樂圈曾爆發「劉嘉玲裸照風波」，香港《東周刊》封面刊出劉嘉玲遭黑道綁架、強迫拍下裸照。梅艷芳立刻與梁朝偉、張國榮等人組織起來，痛罵其「天地不容」，還發起遊行，呼籲群眾抵制並聲討《東週刊》。當然，更別提她曾為水災、育幼院等慈善機構捐款，那對她來說都是日常。





這就是梅艷芳真正博得民心的原因：她不怕逆風，只怕逆天。她不願做違背天道的事，還會號召大家一起響應不公不義。她知道上天賦予她影響力，不是讓她跟著權貴們腐敗，而是要深入老百姓。





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