連電影上映都要管！多位宗教顧問收到「鍾馗」指示

由馗爺欽點的金馬影帝李康生、台北電影節「最佳新演員」許安植主演的《馗降：粽邪2》，終於敲定上映檔期，但其實期間波折不斷。原本該片規劃在今年八月，也就是《粽邪1》當年上映的檔期，沒想到去年十月殺青後，竟陸續接到幾位宗教顧問來電改期。
他們不約而同表示，接收到鍾馗神尊的謁語，希望電影能夠在今年9/2中元節上映。由於今年新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，導致全球電影上映檔期大亂，幸虧《馗降：粽邪2》遵循馗爺的指點，才得以化解，而馗爺也謁示，勇敢面對，鍾入世道、馗降神通，即是最好的安排。
本次定檔也釋出最新禁忌版海報三款：1.壯觀的眾人上吊場景，到底是什麼樣的惡煞凶狠連環索命？2.陰森的燭火以及懸掛的屍油罐，散發邪惡氣息的祭壇，令人戰慄；3.有些邪靈，最好不要祭拜，讓故事張力與恐怖效果全面升級，帶給觀眾與眾不同的驚悚體驗。
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