一脫成名初嘗走紅　葉玉卿「把衣服穿回來」影歌多棲

今（9）日爆出性感女神葉玉卿的老公胡兆明向美國法院申請個人破產，事實上，她在嫁給華裔富商、赴美生活之前，在事業上表現相當亮眼，從三級片女星躍居一線女星，最後再成為豪門媳婦，葉玉卿在面對人生路上的種種抉擇時，總能成就每個階段所需的理想，這些其實都歸功於她精準的眼光和智慧。



▲葉玉卿（左）的老公胡兆明（右）遭爆向美國法院申請個人破產。（圖／新浪娛樂微博） 葉玉卿曾是五、六年級生心中的火辣代表，18歲在亞洲小姐競賽獲得季軍後，踏上香港演藝之路，直到25歲那年，她才決定勇敢地跳出自我框架，接受雜誌的邀約，拍攝限制級的露點封面，當時雜誌推出後馬上就轟動坊間，葉玉卿也因此「一脫成名」，初嘗走紅的滋味。





葉玉卿天使的容顏和魔鬼般的身材使人著迷，成功憑藉性感形象闖出知名度，隨後馬上就接拍了多部三級情色電影，包含《情不自禁》、《我為卿狂》和《卿本佳人》等，還在香港創下了三級片的高票房神話。





隨後葉玉卿成為了大家心目中的「三級片女神」，不過她成名之後，想努力把衣服「穿回來」，撕開眾人眼中原有的標籤，在葉玉卿宣布不再拍攝情色電影後，人氣也沒有因此下滑，關於其他題材的電影邀約仍接踵而來，炙手可熱的她便直接躍居香港一線女星。



