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一脫成名初嘗走紅　葉玉卿「把衣服穿回來」影歌多棲

娛樂中心/綜合報導-2020-07-09 21:06:20
▲葉玉卿嫁給華裔富商前，在事業上表現相當亮眼。（圖／東星圖片、葉玉卿臉書）

今（9）日爆出性感女神葉玉卿的老公胡兆明向美國法院申請個人破產，事實上，她在嫁給華裔富商、赴美生活之前，在事業上表現相當亮眼，從三級片女星躍居一線女星，最後再成為豪門媳婦，葉玉卿在面對人生路上的種種抉擇時，總能成就每個階段所需的理想，這些其實都歸功於她精準的眼光和智慧。 

▲葉玉卿（左）的老公胡兆明（右）遭爆向美國法院申請個人破產。（圖／新浪娛樂微博）
▲葉玉卿（左）的老公胡兆明（右）遭爆向美國法院申請個人破產。（圖／新浪娛樂微博）
葉玉卿曾是五、六年級生心中的火辣代表，18歲在亞洲小姐競賽獲得季軍後，踏上香港演藝之路，直到25歲那年，她才決定勇敢地跳出自我框架，接受雜誌的邀約，拍攝限制級的露點封面，當時雜誌推出後馬上就轟動坊間，葉玉卿也因此「一脫成名」，初嘗走紅的滋味。 

葉玉卿天使的容顏和魔鬼般的身材使人著迷，成功憑藉性感形象闖出知名度，隨後馬上就接拍了多部三級情色電影，包含《情不自禁》、《我為卿狂》和《卿本佳人》等，還在香港創下了三級片的高票房神話。 

隨後葉玉卿成為了大家心目中的「三級片女神」，不過她成名之後，想努力把衣服「穿回來」，撕開眾人眼中原有的標籤，在葉玉卿宣布不再拍攝情色電影後，人氣也沒有因此下滑，關於其他題材的電影邀約仍接踵而來，炙手可熱的她便直接躍居香港一線女星。 

而當葉玉卿卸下三級片女神的封號後，也積極證明自己在唱歌、綜藝等路線的實力，未料她在1996年突然宣布息影，決定嫁給富商胡兆明，夫妻倆婚後在投資方面也頗有學問，經營得有聲有色，房地產、酒店、銀行等生意都越做越大。（編輯：侯家瑜） 

▲葉玉卿曾是三級片女星。（圖／情不自禁劇照）
▲葉玉卿曾是三級片女星。（圖／情不自禁劇照）

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