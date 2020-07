▲▼BTS新日本專輯收錄曲被選為電視劇及電影主題曲。(圖/環球)

韓國天團BTS防彈少年團的粉絲「A.R.M.Y」今(9日)生日,成員柾國公開大禮,他參與製作的歌曲《Your eyes tell》被選為即將上映的日本電影《你的眼詢問著》(暫譯)主題曲,這是BTS首次有音樂作品作為電影原聲帶,也是日本電影首次由外國歌手製作演唱主題曲,消息與電影預告一公布,隨即登上全世界Twitter趨勢。據悉,柾國是在看過劇本,及完成前的《你的眼詢問著》試片後進行作曲,表示想要「透過歌曲表現出電影中美麗又深刻的愛情世界觀」,歌曲更描寫出「即使現在一切都遭遇困難,也相信你的雙眼看到的未來中存在光亮」的主題,導演三木孝浩對此非常滿意,決定選為主題曲之外,作品也將作為插曲在電影中出現。日前BTS成員Jin、RM、SUGA、J-Hope、Jimin、V讀研究所的新聞曝光;而好一段時間不常在社群露面的柾國,被不少歌迷戲稱是否在認真讀書準備升學大考,在今的合作消息一公布,才知道原來他正在埋頭創作,給粉絲生日這天獻上驚喜。收錄〈Your eyes tell〉的專輯《MAP OF THE SOUL : 7 ~THE JOURNEY~》7月15日在台發行。