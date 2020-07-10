《妖果小學堂》新增擴增實境　公視董座陳郁秀現身支持

▲「AR美術修復體驗展：妖果小學堂，真實與妖界的連結」於南美館１館舉辦。（圖／公視提供）

▲公共電視陳郁秀董事長（左三）、台南市美術館潘館長（左二）、李月娥副館長(左一），以及台南市教育局王崑源副局長（右二）、哇哇科技公司執行長戴丞峰（右一）一同出席。（圖／公視提供）

為了讓台灣的孩子有多元的方式認識自己土地的藝術，公共電視與台南市美術館及哇哇科技公司共同合作，以4K超高畫質兒少動畫影集《妖果小學堂》為藍本，透過「擴增實境」（AR）技術帶入修復技藝科普知識，規劃「AR美術修復體驗展：妖果小學堂，真實與妖界的連結」，今（10）日於南美館１館舉辦記者會，公共電視董事長陳郁秀也現身支持。台南市美術館潘館長表示，「AR美術修復體驗展」以「美術科學研究中心」作為發想主題，結合公視《妖果小學堂》IP授權，並由哇哇科技公司設計出「勇闖妖怪世界」AR遊戲，帶入「美術修復」主題，希望藉由真實與虛擬交錯的AR遊戲，將過程繁瑣又知識性重的科技修復內容，以輕鬆趣味的方式讓更多的民眾認識，進而達到藝術教育寓教於樂的目的。今日受邀前來的台南市學甲國小及忠義國小學生搶先體驗AR遊戲。公共電視董事長陳郁秀指出，公視一直在影像題材創作上努力求新求變，近年來更是注重內容IP的開發，其中像是「水果奶奶」已成為相當具有代表性的本土IP，而《妖果小學堂》更是加強了節目IP的打造，不只和科技產業結合，設計出現在很流行的AR虛擬實境遊戲，如今更藉著可愛的角色、活潑趣味的遊戲把「畫作修復技術」帶到民眾面前；很高興這次和南美館以及哇哇科技公司有這個跨界合作的機會，也讓我們看到在IP產業的多方連結之下，節目裡頭的人物跨出了媒體播放媒介，透過多元應用而有了更多親近群眾的機會。《妖果小學堂》為公視經典兒少節目《水果冰淇淋》的延伸番外篇，也是公視首部以4K技術製作的動畫影集，並引用台灣神怪傳說，做為劇中妖怪角色的發想來源，創作出13集奇幻冒險故事，預計將於年底播出。製作人林瓊芬認為科技導覽是現今的趨勢，此次「AR美術修復體驗展」合作是一個開端，未來還將繼續延伸出桌遊，藉由遊戲互動，讓孩童認識更多南美館展品及理解藝術修復的技術，「我們積極將IP圖像置入各式科技呈現，也是希望《妖果小學堂》可以陪伴孩子引發出更多對於學習的興趣。」