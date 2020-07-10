懷孕8月女星「預知夢」竟成真　中16刀一屍兩命！

▲《好萊塢殺人事件：曼森血案》改編美國邪教唆使殺人真實事件。（圖／車庫）

▲《好萊塢殺人事件：曼森血案》是一場弒人夢魘。（圖／車庫）

電影《好萊塢殺人事件：曼森血案》改編自美國女星莎朗蒂，生前在節目上分享的預知夢。在節目上她說曾夢到一個陌生的男人，闖入她的家裡，然後將自己和她的好友割斷喉嚨殺害，沒想到不久後夢境竟成真，造成一屍兩命的悲劇。莎朗蒂被譽為六零年代好萊塢最閃亮的新星，前程似錦卻因遇上此事件不幸身亡。1969年，懷胎8個月的她，與其他幾名好友在家中慘遭無情謀殺。五人皆身受多處刀傷，失血過多而死，而莎朗蒂本人更是身中16刀，和腹中的孩子一同喪命。如此駭人聽聞的命案在當時的社會備受關注，震驚了好萊塢與全美國。有報導指出，犯下案件的是美國犯罪史上最惡名昭彰的邪教集團－「曼森家族」，這個令人聞風喪膽的邪教組織，在犯下莎朗蒂命案後，又犯下至少連續9起謀殺案後才陸續落網。因此曼森家族謀殺事件，至今仍在美國社會揮之不去，成為美國民眾的夢魘，光是與他有關的書籍就超過了30多本。而《好萊塢殺人事件：曼森血案》則找來甜姐兒希拉蕊朵芙飾演莎朗蒂，導演說：「我第一次見到希拉蕊，她微笑著走進房間，房間都被她的微笑照亮了。她有一種以生俱來的特質，一種由內發散的善良，一看到她我就明白，毫無疑問地，她會是《好萊塢殺人事件：曼森血案》的女主角。」不僅大力稱讚了希拉蕊朵芙的個人特質，也對於她從童星出生的配合度和演技讚賞不已。