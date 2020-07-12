台北電影獎／老人家送紅包！《返校》喜奪百萬首獎

2020「第22屆台北電影獎」11日晚完美落幕，最後大獎「百萬首獎」和「最佳劇情長片」都由《返校》奪得，

6獎包括

百萬首獎、最

成為本屆大贏家。但打從王淨拿下影后開始，《返校》的監製李烈，便在台下哭成淚人兒。

李烈在後台感到很不好意思的說：「其實從王淨得獎開始，我就嚇壞了，是有飆一點點眼淚啦，因為台北電影獎好多年都沒有劇情片拿百萬首獎了，我本來以為最佳影片會是《下半場》，因為大家都很喜歡這片、真的拍得很好，卻被大家忽略很可惜，但《返校》在台北電影獎這最後一站，居然帶給我們這麼多的榮耀，前面吃的苦都值得了！」

▲李烈（中）在後台笑得很開心，其實在典禮台下哭了。（圖／記者林調遜攝）

事實上，也因為沒有想到會得這麼多獎，所以《返校》根本沒有想過要辦慶功宴，還跟媒體求饒：「改天再辦吧！」至於百萬首獎的150萬獎金要怎麼用？李烈則表示自己仍在驚嚇中，還沒有想到，難怪她會在台上致詞時笑說：「

謝謝老人家（評審團主席吳念真）包紅包，謝謝大家！」

感覺這次得獎是一個額外的

▲《返校》導演徐漢強（右）正在努力創作中。（圖／記者林調遜攝）

而《返校》導演徐漢強則表示，台北電影獎是他在台灣參加的第一個影展，入行以來參加過非常多次，每次都非常希望可以得獎，沒想到這次真的拿到獎了，謝謝家人和太太。