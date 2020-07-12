好狂！劉以豪在韓國人氣飆升　獲美國富比士雜誌專訪

戲劇男神劉以豪首次挑戰旅遊實境節目《Twogether：男神一起來看你》，與韓國男神李昇基搭檔相當吸睛，隨著節目熱播也讓劉以豪人氣飆升，更逐漸累積國際知名度，近來在韓國興起一陣以豪旋風。他接受35家韓國媒體聯合訪問，事前是否有壓力？劉以豪坦言：「完全沒有任何壓力，之前就有做過韓國媒體的採訪，對於能和大家一起聊我的新節目感到非常開心」。



▲劉以豪首次挑戰旅遊實境節目《Twogether：男神一起來看你》。（圖 / 經紀公司提供） 至於與平時訪問有何不同？他形容，其實就是說完一段話，要等翻譯老師翻一段話再接下去，但效果還挺不錯的。他也持續努力在學韓文，訪問時也能說上幾句韓語跟媒體交流，還被稱讚非常有韓語天份，他謙虛回：「覺得韓文程度還不夠，有非常多要學習的。」他透過三招來學習韓語，除了聽音樂、看劇娛樂作品來學習，還特別安排家教老師，每天把握空檔自修學習幾句韓文，希望未來若時間許可，他許願，「能自己獨自去當地住個3個月，好好地上課學習，感覺在環境裡面學習又是另一種體驗與幫助」。



▲劉以豪（左）李昇基一起探訪七座城市。（圖／Netflix） 除了韓國媒體大陣仗報導，更躍升「國際劉」接受美國指標媒體商業雜誌富比士專訪，特別感激媒體、觀眾的支持「覺得很榮幸、也很驚奇有這個機會，同時也很謝謝Netflix與整個製作團隊」，節目擴散程度是他未曾預想的：「拍攝節目時真的沒有想這麼多，在當下就是使出洪荒之力，很認真去挑戰、完成每一個艱難的任務，想要見到我們的粉絲，所以不會特別去想收視的問題。」



▲劉以豪熱愛水上活動。（圖 / 經紀公司提供） 劉以豪本身喜歡水上運動，這回在節目展現潛水技能，更讓人看到他結實的體格，「在水中真的是非常安靜，可以忘掉陸地上的所有事情，聽聽水的聲音、看魚兒游動，自由潛水的魅力，又和戴氧氣瓶潛水的感覺不太一樣，但我都很喜歡。」目前劉以豪正在拍攝戲劇《我親愛的小潔癖》，希望殺青後能有時間去海邊走走放鬆一下。



