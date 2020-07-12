將卸下「三金主持王」頭銜？黃子佼：是時候該傳承了

新冠肺炎疫情肆虐全球，許多大型頒獎典禮都被迫延期，昨（11）日第22屆台北電影獎在中山堂登場，主持棒由黃子佼和柯佳嬿接下，新奇的組合讓眾人耳目一新。今日黃子佼前進校園拍攝八大《一個都不能少》，被問到今年是否會繼續主持三金？他語重心長地透露：「是時候該傳承了。」
黃子佼曾多次主持金鐘、金曲、金馬獎，堪稱「三金主持王」，今年也二度連莊接下台北電影獎主持棒，主持功力和臨場反應備受肯定。但黃子佼去年拿下以《超級同學會》、《一呼百應》拿下「綜藝節目主持人獎」和「益智及實境節目主持人獎」後，曾表示未來3年都不會再主持金鐘獎，他今日接受媒體採訪時，更語出驚人表示：「今年三金都不會看到我，是時候要華麗轉身。」還透露：「明年台北電影獎也會交棒。」
黃子佼師承張小燕，除了自己在娛樂圈表現亮眼外，徒弟Lulu（黃路梓茵）去年更是成為金曲獎有史以來最年輕的主持人，師徒三代皆才華洋溢。但是黃子佼不戀棧，多次公開表示娛樂圈應該多給年輕人表現機會。雖然暫時不會再主持三金，但黃子佼將重心放在節目上，之後也會主持全中運選手之夜，多方嘗試不同工作型態，依舊活躍在螢光幕前。
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