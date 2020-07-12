資深女星難忘40年前初戀　深情告白「謝謝你愛我」

59歲的資深歌手周思潔本周上POP Radio「幕前幕後偷偷看」節目，暢談發行專輯初衷與舉辦演唱會構思祕辛，

睽違歌壇24

年，他對於自己的回歸之作非常慎重，不惜下重本也要給歌迷最好的，專輯封面視覺更設計了四款。

MV拍攝更是大手筆，光是高貴氣這支MV

就花費400萬搭景拍攝，整體

MV

預算更超過800萬。

周思潔原本預計要在8月舉辦的演唱會也因為疫情延期，為了讓各地歌迷都能前來，也為了充分準備，配合場地時間延至明年。演唱會將在Legacy舉辦，她不僅已準備為了開場與10位舞者共舞而加大舞台，更要變換多套服裝，甚至僅為了一首歌而訂專屬製麥克風。

▲周思潔原本預定要舉辦宴唱會，但因為疫情關係取消。（圖／萊格悠提供）

而在節目中的固定單元，要來賓分享想對誰偷偷說的一件事或一句話，周思潔被勾出心裡祕密，說要對自己誠實，因此想對自己40多年前的初戀情人偷偷說：

｢謝謝你曾經愛我｣

，也說自己幾乎每個禮拜都會夢見他，對於初戀特別難忘，也特別感謝他，因為她所有的才藝啟蒙都來自於他，而且每項才藝都是有專業認證。