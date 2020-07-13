車太鉉、李昇基挖苦鄉下人　「對方超大咖」照樣開嗆！

▲張赫（左起）李昇基、Simon D、李施彥、車太鉉第一集去釜山。（圖／friDay影音）

▲張赫釜山出身卻對當地不熟，遭眾人吐槽。（圖／friDay影音）

南韓新實境節目《首爾鄉巴佬》主打「下鄉」主題，由首爾出身的車太鉉、李昇基跟著嘉賓體驗在地生活，首集造訪釜山，邀請當地出身的張赫、歌手Simon D和李施彥擔任導遊，陪兩個首爾鄉巴佬體驗「正港釜山生活」。車太鉉、李昇基曾因主持綜藝《兩天一夜》造訪過許多鄉鎮，車太鉉自豪吃過各地美食，各地名店在首爾都有開分店，李昇基更大言不慚表示：「首爾匯集了釜山、光州、仁川、濟州島的事物，所以很難讓我們滿意！」兩人狂妄的天龍人發言，讓人封他們是「標準的首爾俗」。首爾代表跟釜山代表一見面就開吵，李施彥看見車太鉉、李昇基全身黑，好奇兩人是否刻意搭配，李昇基表示：「完全沒有，但首爾比較喜歡無色彩的穿搭。」而打扮繽紛的Simon D，將釜山比喻成美國LA，強調因天氣好、海灘多，非常適合渡假跟放鬆，因此穿得「明亮」非常正常，幽默回擊李昇基。節目中，首爾、釜山兩組人須透過競賽，勝利者才能吃到美食，第一站前往張赫推薦的豬肉湯飯店，由張赫從五碗湯飯中選出該店的正牌，他第一時間刪除口味最淡的一碗，沒想到卻是正解，釜山隊瞬間敗北，連原本笑容滿面的老闆都無奈說：「我已經給提示，沒放什麼調味料了！」讓眾人懷疑張赫所謂的「常客」全是謊言，張赫就坦言待在家鄉的時間不長，豬肉湯飯也是到釜山拍電影吃過。張赫帶眾人到知名景點太宗台，卻下意識拿出遊客地圖帶路，引來車太鉉吐槽：「當地人帶什麼地圖？」其他人也跟著調侃他：「（你）根本是假釜山人！」、「就是首爾人嘛！」，場面十分爆笑。《首爾鄉巴佬》每週一於愛奇藝台灣站、friDay影音播出。