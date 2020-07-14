《女神降臨》韓書竣「他」來演　零知名度網傻眼：誰啊？

▲《女神降臨》是韓國知名網漫。（圖／meow91__IG）

▲車銀優飾演李修豪。（圖／Astro、meow91__IG）

▲文佳煐飾演任朱靜。（圖／文佳煐、meow91__IG）

熱門網漫《女神降臨》電視版將於8月開拍，男主角「李修豪」跟「任朱靜」確定由車銀優跟文佳煐擔任，另一位男主角「韓書竣」由誰接演遲遲未定，今（14日）韓媒報導，韓書竣將由戲齡只有2年的黃仁燁接手，讓粉絲非常不滿，討論熱烈。《女神》宣布拍成電視劇，車銀優跟文佳煐確定擔任男女主角，但另一位關鍵角色「韓書竣」一直未公布誰接演，今《朝鮮體育》獨家報導該角色由《綠豆傳》的黃仁燁接下，對此他公司「Keyeast娛樂」則回應等待面試結果中，但網友認為黃仁燁百分之百演定，對劇組選人的眼光感到不解。模特兒出身的黃仁燁今年29歲，於2018年出道，去年首次出演電視劇，擔任《綠豆傳》的配角「朴單鎬」，因外型神似李準基、禹棹煥受到關注，但他戲齡只有2年，加上沒有代表作品，網友對他非常陌生，頻問「他是誰？」認為李宰旭、權玄彬比較適合詮釋韓書竣。《女神降臨》講述對外貌沒自信的任朱靜，雖然素顏見不得人，但化妝後模樣不輸女明星，儘管妝前妝後判若兩人，李修豪跟韓書竣仍深深被她吸引，三位好友陷入揪心三角戀。雖然彼此關係尷尬，但他們仍互相扶持，朝著夢想邁進，故事青春熱血，自2018年連載後就深受網友喜愛，目前已有97萬人追蹤，可至WEBTOON收看。