舒淇憶「豔星」過往　看媽媽被罵「為什麼女兒做這種事」

影后舒淇接受《時代我》專訪，聊童年，談老去，她說：「我從小就是一個叛逆少女。」





44歲舒淇事業成就早已獲得肯定，憑《最好的時光》榮膺金馬影后，曾入圍坎城影展最佳女演員，檯面上相當風光。





私底下，舒淇有著很豁達的想法，認為名利浮華都是虛的，每個人到頭來都得回歸孤獨，她以自己主演的《聶隱娘》舉例，「聶隱娘說『一個人沒有同類』，她總是在黑暗裡頭遊走。可是對舒淇來說，每個人不就是如此嗎？你夜深人靜躺在床上，不也是沒有同類嗎？」





之所以會有強烈的孤獨感，始於舒淇悲慘的童年，她甚至直言自己「沒有童年」，父母都是打罵教育，讓她從小只要聽見父親騎摩托車回來、打開鐵門的聲音時，就會感到強烈的恐懼，「我很會察言觀色，是個特別敏感的人⋯⋯當時能跑多遠就跑多遠，就算是三更半夜也會跑出去，因為想躲起來。」





16歲時，舒淇選擇離家出走，期間沒錢付房租，回家跟媽媽借五千元台幣，之後還出車禍滿身傷，但她卻感受不到媽媽的心疼，還被反罵一頓，「當時我心裡只覺得『我也很難受呀，妳罵我幹嘛呢？』」她在訪談秀出自己腳踝、肩膀、膝蓋上的傷疤，坦言一切都是自己叛逆，就像小船一般，只想找個港灣停靠，接著再漂向下一個港灣。



▲舒淇接受《時代我》紀錄片專訪，從容談悲慘童年。（圖／舒淇IG）

之後舒淇隻身前往香港發展，本來就很武裝自己的她，變得更有防衛心了，當時更被業界人士稱作「大小姐」。回憶這段往事，舒淇笑說：「在那邊你如果裝得自己越可憐，人家就越會欺負你，所以我都表現得大大咧咧，有人喜歡我，但也得罪了不少人。」





不管是去香港拍戲，還是青少年時期的中二叛逆，舒淇身上長出尖刺，無非都是為了求生存。





舒淇是豔星起家，第一次從香港回台灣，她親眼見到媽媽被奶奶、姑姑罵，「就說你怎麼可以讓你女兒去做這些事情⋯⋯當時我在拍寫真集」，讓她只能在心裡嘆氣。





她還訴說起第一年在香港拍戲，導演王晶邀請許多和她一樣在香港發展的台灣女孩，一起吃年夜飯，還發紅包給大家。期間，她去上廁所，聽到有女生在偷哭，「我突然思索，不能再這樣毫無目標過日子，我一定要定下一個目標，5年內如果沒有達成，我就回台灣找個人嫁了。」





「我就定葉玉卿是我的偶像，我做到跟她一樣就可以了」，後來我們知道，舒淇闢出了和葉玉卿一樣光芒璀璨的道路，也走出了和葉玉卿完全不同的風情。





舒淇後來憑著《古惑仔情義篇之洪興十三妹》得金馬女配角，接著又靠侯孝賢執導的《最好的時光》奪金馬影后，但她自曝得了憂鬱症，「喝酒、吃安眠藥都睡不著。因為拍戲轉換劇組，你就要重新和他們融入，才能確保自己可以完全在他們面前地投入角色，這很難。」





如今44歲，舒淇愛上了Hello Kitty，她自嘲是一種對童年的補償，也認為老去不是煩惱，更反問記者：「你覺得變成一個妖怪比較好？還是自然地老去比較好？」最後自己說了答案：「有什麼好糾結」。



