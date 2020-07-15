金曲獎入圍／完整名單公布　鄧紫棋、魏如萱爭歌后

▲第31屆金曲獎於今（15）日在三創公布本屆入圍名單。（圖／記者陳明安攝）

第31屆金曲獎即將於10月3日在台北流行音樂中心登場，而今（15）日在三創公布本屆入圍名單，揭獎嘉賓包含孫盛希、李千那、黃宣、官靈芝、歐開合唱團和製作人賴家慶。

（編輯：侯家瑜）

▲孫盛希擔任第31屆金曲獎揭獎嘉賓。（圖／記者陳明安攝）

▲李千那擔任第31屆金曲獎揭獎嘉賓。（圖／記者陳明安攝）

完整名單如下：

黃瑞豐











最佳專輯獎





《Petrichor》／麥丁文化事業有限公司





《鍾興民作品集Initial Value》／果核有限公司





《Ken》／山下民謠有限公司





《返校》（電影原聲帶）／黑馬映像電影有限公司











最佳作曲人獎





林生祥／遠行《[陽光普照]電影原聲帶》





G.E.M.鄧紫棋／摩天動物園《摩天動物園》





余佩真／昏你feat.乱彈阿翔《真真》





阿爆／Thank You 感謝《kinakaian母親的舌頭》





吳青峰／太空人《太空人》











最佳作詞人獎





米莎／若此身為樹/If I were a Tree《戆仔船/THE SHIP OF FOOLS》





陳昇 Bobby Chen／她的每一天《七天》





陳珊妮;呂士軒／成為一個厲害的普通人《Juvenile A》





李格弟／Ophelia《藏著並不等於遺忘》





阿爆（阿仍仍）;王秋蘭（愛靜）／1-10 ft. Dizparity《kinakaian 母親的舌頭》





謝銘祐／路《路》／三川娛樂有限公司











最佳國語專輯獎





《愛的呼喚》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司





《摩天動物園》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司





《失物之城》／雪人有限公司





《Juvenile A》／何樂音樂有限公司





《藏著並不等於遺忘》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司





《太空人》／環球國際唱片股份有限公司









最佳樂團獎



TRASH／《Never Die》





告五人／《我肯定在幾百年前就說過愛你》





海豚刑警／《豚愛特攻隊》





茄子蛋／《我們以後要結婚》





傷心欲絕／《遜到簡直是個藝術品》





滅火器／《無名英雄》





神棍樂團／《神一樣的存在》







最佳新人獎



JADE／《Nemo》





高爾宣／《＃osnrap》





告五人／《我肯定在幾百年前就說過愛你》





莫宰羊／《幻想曲》





楊士弘／《壞米仔》





持修／《房間裡的大象







最佳單曲製作人獎





杜振熙／最高品質靜悄悄《平庸之上》





陳君豪／Y.O.Y（feat. 張立羣）《派樂黛J7白蛇鑽》





蔡德才／《fly - 電影「少年的你」片尾曲》





謝銘祐／路《路》





宋念宇／默念你《默念你》





余佳倫、黃宣／獨上C樓 feat. 范曉萱《馬戲團》









最佳台語女歌手獎





朱海君／《花開的時》





杜忻恬／《有夠貓》





潘越雲／《鏡reflection》





張涵雅／《疼Cherish our Pain》



最佳台語男歌手獎





方順吉／《遙遠的戀情》





陳以恆／《但係我袂驚惶》





曾瑋中／《毋通》





蘇明淵／《善良的歹人》





吳永吉／《風中浮沉的花蕊》







最佳國語專輯獎



王若琳／《愛的呼喚》



鄧紫棋／《摩天動物園》



許哲珮／《失物之城》



陳珊妮／《Juvenile A》



魏如萱／《藏著並不等於遺忘》



吳青峰／《太空人》







最佳國語女歌手獎





王若琳／《愛的呼喚》





梁靜茹／《我好嗎? - 太陽如常升起》





G.E.M.鄧紫棋／《摩天動物園》





許哲珮／《失物之城》





楊乃文／《越美麗越看不見》





魏如萱／《藏著並不等於遺忘》







最佳國語男歌手獎





周華健／《少年》





J.sheon／《巷子內》





張震嶽／《遠走高飛》





黃明志／《亞洲通話》





吳青峰／《太空人》





裘德／《頒獎的時候我要缺席》









最佳年度歌曲獎



9m88／《最高品質靜悄悄》



林生祥／《遠行》



高爾宣／《Without you》



鄧紫棋／《摩天動物園》



黃明志 ／《鬼島》



阿爆 ／《Thank you 感謝》



滅火器ㄒ《雙城記》







最佳編曲人獎



剃刀蔣／輸情歌《巷子內》



Ryan Francesconi／寒雨曲《愛的呼喚》



KOBUDO古武道／戰《失物之城》



曾仁義、洪子龍、張漢恭、戴曉君／戰歌《裡面的外面》



Dizparity／kinakaian母親的舌頭《kinakaian母親的舌頭》







最佳客語歌手獎



米莎／《戇仔船》



劉榮昌／《沿路日常》



黃珮舒／《纏‧一溜仔》



黃宇寒Han／《有時有日》







最佳客語專輯獎



《Yourself自己》／鴿子窩音樂文化事業有限公司





《戇仔船》／The Ship of Fools／山下民謠有限公司





《上鄉》／洗耳恭聽股份有限公司





《有時有日》／洗耳恭聽股份有限公司











最佳演唱錄音專輯獎





《少年》／滾石國際音樂股份有限公司





《二分之一》／楊大音樂文化有限公司





《失物之城》／雪人有限公司





《Toliara》／角頭文化事業股份有限公司





《BJ肆》／薩摩亞商妮樂佛創意有限公司（台灣分公司）











最佳原住民語歌手獎





盧靜子／《盧靜子 尋樂》





Ado 阿洛／《Sasela'an 氣息》





阿努‧卡力亭‧沙力朋安／《laloken ko orip 認真生活》





戴曉君／《裡面的外面》





阿爆（阿仍仍）／《kinakaian 母親的舌頭》











最佳原住民語專輯獎





《Sasela'an 氣息》／阿洛無限有限公司





《laloken ko orip 認真生活》／認真生活有限公司





《裡面的外面》／風潮音樂國際股份有限公司





《角頭音樂 060查勞 巴西瓦里 Salama》／角頭文化事業股份有限公司





《kinakaian 母親的舌頭角頭音樂 060查勞 巴西瓦里 Salama／十一音像有限公司（十一音樂）











最佳台語專輯獎





《裝潢》／禾廣娛樂股份有限公司﹙濁水溪公社﹚





《善良的歹人》／紅豆娛樂股份有限公司﹙蘇明淵﹚





《鏡reflection》／這虎音樂工作室﹙潘越雲﹚





《我們以後要結婚》／艾格普蘭特艾格有限公司﹙茄子蛋﹚





《燒金蕉》／洗耳恭聽股份有限公司﹙百合花﹚





《無名英雄》／火氣音樂股份有限公司﹙滅火器﹚











演奏類最佳專輯製作人





關家傑／《Petrichor》





坂本健志／《夢幻》





非／《密閉空間》





江致潔／《走入有霧的森林》





鍾興民《／鍾興民作品集 Initial Value》











演奏類最佳作曲人獎





關家傑／When Will I See You Again？《Petrichor》





非／密閉空間／《Flow, Gesture, and Spaces》





鍾興民／開山《鍾興民作品集Initial Value》





大竹研／Okinawa《Ken》





蘇聖育／Ciao Bella《Ciao Bella》









最佳裝幀設計獎





顏伯駿／《我肯定在幾百年前就說過愛你》





廖小子／《雞腿便當》





吳建龍／《我們以後要結婚》





吳建龍;曾建穎／《BJ肆》





何佳興／《海光之聲》











最佳專輯製作人獎





王希文;許哲珮／《失物之城》／許哲珮





陳珊妮／《Juvenile A》／陳珊妮





陳建騏／《藏著並不等於遺忘》／魏如萱





黃少雍;阿爆（阿仍仍）／《kinakaian 母親的舌頭》／阿爆（阿仍仍）





Mike Green;滅火器／《無名英雄》／滅火器











最佳音樂錄影帶獎





去年冬天《去年冬天》／英屬維京群島商寰亞傳媒企業有限公司台灣分公司﹙邱柏昶﹚





ZOEA《ZOEA》／牡蠣音樂有限公司﹙有機像素﹚





紅衣女孩《Ugly Beauty》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙程偉豪﹚





我只在乎你《愛的呼喚》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙導演：Robert Youngblood﹚





陪著你《藏著並不等於遺忘》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙姚國禎﹚





恐怖谷《Juvenile A》／何樂音樂有限公司﹙陳珊妮﹚





紅《我肯定在幾百年前就說過愛你》／相知國際股份有限公司﹙殷振豪﹚











年度專輯獎





最佳國語專輯獎入圍作品





最佳台語專輯獎入圍作品





最佳客語專輯獎入圍作品





最佳原住民語專輯獎入圍作品











































