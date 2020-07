金曲獎入圍／完整名單公布　鄧紫棋、魏如萱爭歌后

第31屆金曲獎即將於10月3日在台北流行音樂中心登場,而今(15)日在三創公布本屆入圍名單,揭獎嘉賓包含孫盛希、李千那、黃宣、官靈芝、歐開合唱團和製作人賴家慶。

▲孫盛希擔任第31屆金曲獎揭獎嘉賓。(圖/記者陳明安攝)

▲李千那擔任第31屆金曲獎揭獎嘉賓。(圖/記者陳明安攝)

完整名單如下:

黃瑞豐











最佳專輯獎





《Petrichor》/麥丁文化事業有限公司





《鍾興民作品集Initial Value》/果核有限公司





《Ken》/山下民謠有限公司





《返校》(電影原聲帶)/黑馬映像電影有限公司











最佳作曲人獎





林生祥/遠行《[陽光普照]電影原聲帶》





G.E.M.鄧紫棋/摩天動物園《摩天動物園》





余佩真/昏你feat.乱彈阿翔《真真》





阿爆/Thank You 感謝《kinakaian母親的舌頭》





吳青峰/太空人《太空人》











最佳作詞人獎





米莎/若此身為樹/If I were a Tree《戆仔船/THE SHIP OF FOOLS》





陳昇 Bobby Chen/她的每一天《七天》





陳珊妮;呂士軒/成為一個厲害的普通人《Juvenile A》





李格弟/Ophelia《藏著並不等於遺忘》





阿爆(阿仍仍);王秋蘭(愛靜)/1-10 ft. Dizparity《kinakaian 母親的舌頭》





謝銘祐/路《路》/三川娛樂有限公司











最佳國語專輯獎





《愛的呼喚》/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司





《摩天動物園》/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司





《失物之城》/雪人有限公司





《Juvenile A》/何樂音樂有限公司





《藏著並不等於遺忘》/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司





《太空人》/環球國際唱片股份有限公司









最佳樂團獎



TRASH/《Never Die》





告五人/《我肯定在幾百年前就說過愛你》





海豚刑警/《豚愛特攻隊》





茄子蛋/《我們以後要結婚》





傷心欲絕/《遜到簡直是個藝術品》





滅火器/《無名英雄》





神棍樂團/《神一樣的存在》







最佳新人獎



JADE/《Nemo》





高爾宣/《#osnrap》





告五人/《我肯定在幾百年前就說過愛你》





莫宰羊/《幻想曲》





楊士弘/《壞米仔》





持修/《房間裡的大象







最佳單曲製作人獎





杜振熙/最高品質靜悄悄《平庸之上》





陳君豪/Y.O.Y(feat. 張立羣)《派樂黛J7白蛇鑽》





蔡德才/《fly - 電影「少年的你」片尾曲》





謝銘祐/路《路》





宋念宇/默念你《默念你》





余佳倫、黃宣/獨上C樓 feat. 范曉萱《馬戲團》









最佳台語女歌手獎





朱海君/《花開的時》





杜忻恬/《有夠貓》





潘越雲/《鏡reflection》





張涵雅/《疼Cherish our Pain》



最佳台語男歌手獎





方順吉/《遙遠的戀情》





陳以恆/《但係我袂驚惶》





曾瑋中/《毋通》





蘇明淵/《善良的歹人》





吳永吉/《風中浮沉的花蕊》







最佳國語女歌手獎





王若琳/《愛的呼喚》





梁靜茹/《我好嗎? - 太陽如常升起》





G.E.M.鄧紫棋/《摩天動物園》





許哲珮/《失物之城》





楊乃文/《越美麗越看不見》





魏如萱/《藏著並不等於遺忘》







最佳國語男歌手獎





周華健/《少年》





J.sheon/《巷子內》





張震嶽/《遠走高飛》





黃明志/《亞洲通話》





吳青峰/《太空人》





裘德/《頒獎的時候我要缺席》









最佳年度歌曲獎



9m88/《最高品質靜悄悄》



林生祥/《遠行》



高爾宣/《Without you》



鄧紫棋/《摩天動物園》



黃明志 /《鬼島》



阿爆 /《Thank you 感謝》



滅火器ㄒ《雙城記》







最佳編曲人獎



剃刀蔣/輸情歌《巷子內》



Ryan Francesconi/寒雨曲《愛的呼喚》



KOBUDO古武道/戰《失物之城》



曾仁義、洪子龍、張漢恭、戴曉君/戰歌《裡面的外面》



Dizparity/kinakaian母親的舌頭《kinakaian母親的舌頭》







最佳客語歌手獎



米莎/《戇仔船》



劉榮昌/《沿路日常》



黃珮舒/《纏‧一溜仔》



黃宇寒Han/《有時有日》







最佳客語專輯獎



《Yourself自己》/鴿子窩音樂文化事業有限公司





《戇仔船》/The Ship of Fools/山下民謠有限公司





《上鄉》/洗耳恭聽股份有限公司





《有時有日》/洗耳恭聽股份有限公司











最佳演唱錄音專輯獎





《少年》/滾石國際音樂股份有限公司





《二分之一》/楊大音樂文化有限公司





《失物之城》/雪人有限公司





《Toliara》/角頭文化事業股份有限公司





《BJ肆》/薩摩亞商妮樂佛創意有限公司(台灣分公司)











最佳原住民語歌手獎





盧靜子/《盧靜子 尋樂》





Ado 阿洛/《Sasela'an 氣息》





阿努‧卡力亭‧沙力朋安/《laloken ko orip 認真生活》





戴曉君/《裡面的外面》





阿爆(阿仍仍)/《kinakaian 母親的舌頭》











最佳原住民語專輯獎





《Sasela'an 氣息》/阿洛無限有限公司





《laloken ko orip 認真生活》/認真生活有限公司





《裡面的外面》/風潮音樂國際股份有限公司





《角頭音樂 060查勞 巴西瓦里 Salama》/角頭文化事業股份有限公司





《kinakaian 母親的舌頭角頭音樂 060查勞 巴西瓦里 Salama/十一音像有限公司(十一音樂)











最佳台語專輯獎





《裝潢》/禾廣娛樂股份有限公司﹙濁水溪公社﹚





《善良的歹人》/紅豆娛樂股份有限公司﹙蘇明淵﹚





《鏡reflection》/這虎音樂工作室﹙潘越雲﹚





《我們以後要結婚》/艾格普蘭特艾格有限公司﹙茄子蛋﹚





《燒金蕉》/洗耳恭聽股份有限公司﹙百合花﹚





《無名英雄》/火氣音樂股份有限公司﹙滅火器﹚











演奏類最佳專輯製作人





關家傑/《Petrichor》





坂本健志/《夢幻》





非/《密閉空間》





江致潔/《走入有霧的森林》





鍾興民《/鍾興民作品集 Initial Value》











演奏類最佳作曲人獎





關家傑/When Will I See You Again?《Petrichor》





非/密閉空間/《Flow, Gesture, and Spaces》





鍾興民/開山《鍾興民作品集Initial Value》





大竹研/Okinawa《Ken》





蘇聖育/Ciao Bella《Ciao Bella》









最佳裝幀設計獎





顏伯駿/《我肯定在幾百年前就說過愛你》





廖小子/《雞腿便當》





吳建龍/《我們以後要結婚》





吳建龍;曾建穎/《BJ肆》





何佳興/《海光之聲》











最佳專輯製作人獎





王希文;許哲珮/《失物之城》/許哲珮





陳珊妮/《Juvenile A》/陳珊妮





陳建騏/《藏著並不等於遺忘》/魏如萱





黃少雍;阿爆(阿仍仍)/《kinakaian 母親的舌頭》/阿爆(阿仍仍)





Mike Green;滅火器/《無名英雄》/滅火器











最佳音樂錄影帶獎





去年冬天《去年冬天》/英屬維京群島商寰亞傳媒企業有限公司台灣分公司﹙邱柏昶﹚





ZOEA《ZOEA》/牡蠣音樂有限公司﹙有機像素﹚





紅衣女孩《Ugly Beauty》/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙程偉豪﹚





我只在乎你《愛的呼喚》/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙導演:Robert Youngblood﹚





陪著你《藏著並不等於遺忘》/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙姚國禎﹚





恐怖谷《Juvenile A》/何樂音樂有限公司﹙陳珊妮﹚





紅《我肯定在幾百年前就說過愛你》/相知國際股份有限公司﹙殷振豪﹚











