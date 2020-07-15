嘻哈團體泳池趴玩嗨！「超兇」歌姬也在其中

雙人嘻哈團體「西屯純愛組」由

Henry 與High Loc

組成，兩人從台中發跡，擅長以道地的西岸嘻哈曲風融合在地台味，濃濃的

Taichill

輕鬆慵懶氛圍為人所知。成軍3年後，西屯純愛組將在今夏發

表首張創作專輯《West My Time》，昨（14

）日晚搶先釋出專輯第一首主打曲《Just Another Player》

MV，

MV廣邀多位知名饒舌歌手好友群，包括蛋頭、萬能麥斯、

JAYRoll

與潮流金童楊艾倫大開泳池趴。

▲西屯純愛組推出首支單曲《Just Another Player》。（圖／Brain Zapp提供）

▲林吟蔚參與西屯純愛組的MV拍攝。（圖／Brain Zapp提供）

西屯純愛組說：「從小看著許多國外嘻哈歌手在MV裡開派對，與兄弟一起鬼混、充滿許多辣妹的熱鬧氛圍，讓我們相當羨慕！雖然我們的歌詞裡面常分享泡妞之道，平常我們其實很閉俗，聚會都只有男生，拍MV的空檔也很害羞不好意思跟吟蔚還有女孩臨演聊天，還好在這次的主打曲能一圓夢想讓我們當個很有搞頭的派對玩家，還可以跟麻吉們一起在MV裡玩樂，真的非常開心！」而《Just Another Player》MV不僅集結眾多饒舌歌手，也特別邀請擁有天使臉孔、魔鬼身材的林吟蔚參與拍攝，身著粉紅女僕裝、萌度指數爆表的甜美演出，為MV增添不少亮點。林吟蔚說：「感謝西屯純愛組的邀請，才剛認識就在MV裡以女僕扮相跟大家一起開派對，有一點害羞但也相當有趣，期待未來在音樂上能有更多的合作！」