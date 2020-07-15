北韓領導人抽高變帥了？期盼和平爆發「深潛行動」

▲▼鄭雨盛（上圖左）與柳演錫片中分別飾演南北韓領導人。（圖／Naver電影、甲上）

韓片《鋼鐵雨：深潛行動》耗資3.9億台幣重金打造，請到影帝鄭雨盛、郭度沅、柳演錫以及《奪魂鋸4》安格斯麥克菲恩演出，三位分別飾演南北韓、美國總統，卻因北韓關係全被綁架，將引發一場國際戰爭。電影恰巧在兩韓聯絡辦公室被炸後上映，導演與演員藉此喊話，希望南北韓能恢復以往和平。對於作品在敏感時機上映，導演梁宇皙表示：「南北韓問題曾幾度差點開戰，劍拔弩張的問題一直存在，希望能透過電影讓觀眾一同思考通往和平的道路。」他提到該作不僅有驚險的動作戲、潛艦大戰，甚至帶了點黑色幽默，深度刻劃南北韓危機，為世界和平帶來震撼效應。曾在《鋼鐵雨》中飾演北韓特務的鄭雨盛則坦言：「《鋼鐵雨》是帶點美好幻想的故事，片中北韓特務與南韓官員聯手阻止戰爭，主角們都是帶來希望的人物，而《鋼鐵雨：深潛行動》的故事格局更大、更刺激，讓觀眾看見朝鮮半島在國際局勢中的緊張位置。」電影故事講述南韓總統（鄭雨盛 飾）、北韓領導人（柳演錫 飾）與美國總統（安格斯麥克菲恩 飾）三大元首為達成和平協定，破天荒舉辦全球矚目的高峰會談。過程中，北韓護衛總局局長（郭度沅 飾）卻突然發動軍事政變，將三大元首綁架到一艘核子潛艦上，面對南北韓僵局、中美角力和日本的箝制，全球戰爭一觸即發。《鋼鐵雨：深潛行動》7月29日同步韓國在台上映。