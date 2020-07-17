張震連線妻夫木聰！談特殊表演祕訣「加法、減法」

▲張震演而優成講師。（圖／張震微博）

▲「2020金馬電影大師課」第一梯次系列課程圓滿落幕，中間前排左起﹔張震、黃文英、廖慶松、李屏賓、杜篤之、林強。（圖／金馬執委會）

張震在「2020金馬電影大師課」課程中，分享他與不同導演、演員的合作經驗，表示演員需要經過多年的累積、洗練，才慢慢成長、改變，建議學員「要相信自己，要相信自己去做的每件事情，你的信任夠、投入夠，詮釋角色就沒有什麼問題。」他更在傳授課程期間，越洋視訊好友妻夫木聰，當妻夫木聰現身舞台螢幕時，引起台下一陣驚呼，妻夫木聰也不藏私地分享他從「加法」到「減法」的表演祕訣，並強調：「每部電影都不一樣，最重要的是對角色要有愛，你如果不是真心的去愛上這個角色的話，是沒有辦法真正去演好的。」金馬執委會邀請剪接指導廖慶松、攝影指導李屏賓、聲音指導杜篤之、藝術指導黃文英、作曲家林強，以及演員張震等六位重量級影人，為影視產業工作人員聯袂授課「2020金馬電影大師課」，目前已圓滿落幕。除了張震和妻夫木聰的金玉良言之外，其他講師的授課亦相當精彩。李屏賓建議學員：「可以大量嘗試，不要刻意去找風格式的影像拍法，因為電影不是個人的拍攝，電影是好多內容、好多細節、好多要求。」林強則強調當創作者不去考慮市場時，音樂的影響力反而無遠弗屆，希望學員「隨著自己的直覺跟創意去做，不要考慮太多市場限制，這樣的創作反而會更有能量，得以飛越台灣的邊界，到世界上產生更多影響。」