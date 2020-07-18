影／「七姐妹斷崖」有多漂亮？周杰倫、哈利波特也搶著去

電影《戀夏時光》日前發布預告，不少網友發現背景正是超夯旅遊勝地「七姐妹斷崖」，這個位於英國南方小鎮的世界級景點，以七座緊緊相連的白堊懸崖著名，尤其從懸崖處往海的方向看去，一望無際的景色彷彿到了「世界的盡頭」，成為全球旅客趨之若鶩的網紅景點！
這個有「世界盡頭」之稱的超夯景點「七姊妹斷崖」，絕世美景在過往就讓多部好萊塢鉅作，像《007：黎明生機》、《哈利波特：火盃的考驗》等片在此取景，就連天王周杰倫也曾在此拍攝MV。不僅如此，片中女主角所居住的海濱小屋，正是12年前經典英倫電影《贖罪》中，綺拉奈特莉與詹姆斯麥艾維最後現身的浪漫海濱小屋。
原來《戀夏時光》的製片蓋希利（Guy Ｈeeley），早在12年前是《贖罪》劇組一員， 當他看完劇本發現《戀夏時光》整部電影，有三分之一的戲份發生在一間海濱小屋時，他立刻聯繫了屋主 ，當屋主看完劇本後更一口答應表示：「我已經從故事中看到自己的房子。」而這間擁有傳統英格蘭鄉村風格的海濱小屋，果真發揮功用，讓電影更具時代感與說服力，不僅令女主角潔瑪大嘆：「根本不需想像，走進這間小屋彷彿就置身40年代。」更讓看完預告後的網友們都感嘆：「忘了還沒解禁，差點直接訂機票！」
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