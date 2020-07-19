鄭裕美、崔宇植揪朴敘俊「放暑假」　3人家裡狂出糗

▲▼朴敘俊（上圖中）跟崔宇植、鄭裕美感情很好。（圖／愛奇藝台灣站）

由「綜藝之神」羅暎錫（羅PD）製作的新實境綜藝《暑假》，找來鄭裕美、崔宇植共同出演，節目宗旨是到陌生的鄉村過最單純的生活，像小時候過暑假一樣幸福，藉此讓疲憊的身心得以平復。首集找來朴敘俊擔任來賓，朴敘俊登場除了帶著崔宇植指定的電蚊拍，還貼心先換好電池，在介紹小屋房間時，崔宇植還主動告白朴敘俊「想跟哥一起睡」，足見2人好感情。朴敘俊和鄭裕美因2018年出演《尹食堂2》結下友誼，當時在《尹食堂2》裡以「暖男打工仔」形象圈粉無數的朴敘俊，《暑假》中也能看到他在廚房忙碌的身影，閒不下來的他見崔宇植在剖西瓜，反客為主拿起刀子接過工作，專業的刀工三兩下就把西瓜處理好，俐落的模樣相當帥氣。節目中看到三人許多傻氣的一面，鄭裕美要崔宇植把明天才要用的蔥種到土裡，說是可以保持新鮮，聽到指令卻不知該怎麼做的崔宇植，拿著蔥走到後院，把大蔥插到土裡，連捆蔥的膠帶都沒拆就蓋土澆水，自己雖然疑惑，還是邊動作邊碎念說是鄭裕美姐姐要我種的，把責任都推到了鄭裕美身上，好笑的是，鄭裕美看到也不覺得奇怪，還稱讚崔宇植做得好，傻瓜姐弟倆的行為笑翻觀眾。來賓朴敘俊也鬧出笑話，鄭裕美帶了冥想專用的道具「頌缽」擺在客廳，朴敘俊以為是垃圾桶，就把用過的紙巾丟進去，後面被鄭裕美發現，跟他解釋後，他才恍然大悟，羞愧到說不出話。《暑假》每週六於愛奇藝台灣站、friDay影音播出。