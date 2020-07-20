《比悲傷》拍成影集！由影后王淨飾演媛媛　挑戰一秒落淚

電影《比悲傷更悲傷的故事》翻拍成影集，由剛剛拿下台北電影獎新科影后王淨，飾演媛媛一角，監製孝謙直說：「自己早有預感，頒獎當天早上，還傳訊息鼓勵王淨跟姚以緹，讓她們好好準備感言，結果她們都拿獎了；而且電影版『媛媛』陳意涵正巧是2010年台北電影獎影后，原來《悲傷》能傳承北影影后啊！」詮釋過多部翻拍作品的王淨，坦承還在苦練媛媛角色的「一秒鐘落淚」，直說：「這應該是這部戲最困難的硬仗」。



▲影集《比悲傷更悲傷的故事》全劇組人員。（圖 / 好好看文創／滿滿額娛樂提供） 曾拿下金馬獎最佳新人獎的范少勳，則是擔綱哲凱一角。導演謝沛如表示，喜歡范少勳渾身散發出「傲」的感覺，「看他的臉，會覺得他有種憤怒或力量，有種令人喜歡的那種偏執自傲的感覺。」罹患絕症的音樂人角色，對范少勳而言充滿新鮮感，例如為了詮釋絕症，他特地買書研究白血病，「音樂領域也是我沒經歷過的，彈個吉他在戲裡帥一下，真的蠻不錯。」但完全不會彈吉他的他坦言遇到大難題：「直到這一刻我都還在專心練吉他，指尖還有點麻麻的，在劇中要彈兩首新歌，挑戰十足。」



▲影集《比悲傷更悲傷的故事》演員陣容。（圖 / 好好看文創／滿滿額娛樂提供） 此次也是王淨與范少勳兩人首度合作，王淨稱讚范少勳很敬業：「在與少勳試戲時，他的動作神韻都很進入角色，眼睛很大，情緒很真誠，可以在第一時間看到他想傳達的情緒；看過他的《下半場》，覺得他很棒很厲害。」范少勳也稱讚跟王淨第一次試戲很有感覺：「導演調了很多次不同情境，不管是說話方式、節奏，每次都感覺跟她很有默契。」但范少勳卻沒看過影后王淨得獎作《返校》，笑說：「因為不敢看鬼片！我會怕！怕看完那個聲音跟畫面會記在腦海。」范少勳笑說他怕鬼片等級已經到連《魔戒》、《哈利波特》都不敢看了。《比悲傷更悲傷的故事》卡司包括王淨、范少勳、王柏傑、邵雨薇、姚以緹、曾少宗、袁艾菲、白潤音、馬念先等，影集預計拍攝10集、2021年上架。



▲王淨（左）甫拿下台北電影獎的影后。（圖 / 好好看文創／滿滿額娛樂提供）



