44歲爸爸為保護女兒　努力讀書「考上同一所大學」！

日劇《寵女青春白皮書》、《40萬公里彼方之戀》暑假期間陸續播出；《寵女》找來44歲的室剛、20歲的永野芽郁搭檔演父女，他為了保護女兒而考上同所大學，愛女舉動受到討論，而女神新垣結衣、今田美櫻也會參演其中。千葉雄大主演的《40萬公里》，則是電視台防疫期間挑戰的「新嘗試」電視劇，只有AI相伴的他演出非常孤獨，成果讓人好奇。
《寵女青春白皮書》故事描述小說家小比賀太郎（室剛 飾），在老婆病死後，和女兒櫻（永野芽郁 飾）相依為命。當女兒準備念大學時，太郎因擔心過度，決定跟女兒考同間大學，想以同學身分陪伴、保護她。
室剛表示，自己只讀過3個禮拜的大學，剛好可以藉著工作好好享受大學生活。永野芽郁則說，曾跟室剛出演同步作品，但沒有對到戲，想不到這次能以父女身分一同演出，覺得非常開心。此外，睽違2年復出電視劇的新垣結衣，將飾演室剛的亡妻，她與永野芽郁是同一個少女雜誌出身，這次以母親身分演出，讓該劇未播先轟動。
另外，千葉雄大主演的新劇《40萬公里彼方之戀》，是電視台在疫情期間避免「三密」（密集、密閉、密切接觸）所做的新嘗試，他劇中飾演的太空人，獨自在距離地球40萬公里外的地方執行任務，只有AI相伴，拍攝過程千葉雄大都沒有與其他演員同場對戲，堪稱史上最孤獨的演出。 《40萬公里彼方之戀》7月25日起，每週六在KKTV播出，《寵女青春白皮書》8月3起，每週一上午10點在KKTV更新。
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