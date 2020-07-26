金秀賢激吻徐睿知　「床上纏綿1分鐘」長輩同意交往！

以下有雷，慎入！！

▲劇中，金秀賢（左）跟徐睿知關係更進一步。（圖／Netflix）

▲▼劇中，吳政世（上圖左）決定當個好哥哥照顧金秀賢，也願意接納徐睿知。（圖／Netflix）

▲▼吳政世扮成尚泰，帶患有智能障礙的粉絲去遊樂園玩。（圖／Netflix、hpccp_icw IG）

韓劇《雖然是精神病但沒關係》昨（25日）播至11集，鋼太（金秀賢 飾）跟文英（徐睿知 飾）「關係」更進一步，2人床上纏綿擁吻超過1分鐘，正式宣告在一起，而鋼太的哥哥尚泰（吳政世 飾）為了弟弟的幸福，也願意接納文英成為家人，故事動容。11集中，有自閉症的尚泰不希望弟弟鋼太被文英搶走，鋼太為了哥哥決定收起喜歡文英的心，卻因為精神病患者玉蘭逃院跑到她住處攻擊，發高燒的鋼太抱病去救文英，他確認她平安無事後，再也按捺不住喜歡的心意，2人床上纏綿擁吻長達一分鐘，鋼太跟文英表白：「生日快樂，我很想妳。」彼此決定在一起，攜手努力得到哥哥認同。尚泰跟鋼太某天又打起來，兄弟倆氣到不跟對方說話，睡覺時尚泰第一次看到鋼太做夢露出幸福表情，他想讓弟弟永遠展露笑容，決定角色互換照顧鋼太，拿著撲滿帶他去餐廳吃飯，幫對方切肉還給零用錢，舉止令鋼太非常感動；一旁見狀的文英也跟尚泰說「我也想要有個像你一樣的哥哥」，尚泰雖然彆扭，但默許2人在一起，三人並肩回家，畫面溫馨感人。此外，戲外的吳政世也是位暖男，他得知患有智能障礙的大提琴家裴汎峻，被自己飾演的尚泰感動而成為粉絲，裴汎峻的妹妹聯繫吳政世請求見面，吳政世一口答應，更穿上尚泰劇中的服裝帶裴汎峻去遊樂園玩，離別時還送上劇中尚泰最愛的恐龍玩偶，暖舉感動裴汎峻家人，網友看到報導後也稱讚吳政世、紛紛被圈粉。《雖然是精神病但沒關係》可至Netflix收看。